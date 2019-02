На церемонии кинопремии Оскар-2019 свою вторую статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана получил американский актер Махаршала Али за роль в ленте Зеленая книга.

Издание L’Equipe выяснили, что в студенческие времена в период с 1992-го по 1996-й годы Али выступал в баскетбольном чемпионате NCAA.

Али защищал цвета команды Сент-Мэри Гелс. Стоит отметить, что чем-то особенным на баскетбольной площадке Али не выделялся. В NCAA будущий актер сыграл 97 матчей со скромной статистикой — 3,6 очков, 1,1 подбора и 0,8 передач.

Before becoming a two-time #Oscars winner, Mahershala Ali (then Gilmore) played D-I basketball at St. Mary’s from 1992-96. (via @TheUndefeated, @WCCsports) pic.twitter.com/MhHWPiY9aF

— ESPN (@espn) 25 февраля 2019 г.