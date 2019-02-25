Американский актер Махаршала Али активно увлекался спортом в 90-х.

На церемонии кинопремии Оскар-2019 свою вторую статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана получил американский актер Махаршала Али за роль в ленте Зеленая книга.

Издание L’Equipe выяснили, что в студенческие времена в период с 1992-го по 1996-й годы Али выступал в баскетбольном чемпионате NCAA.

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Али защищал цвета команды Сент-Мэри Гелс. Стоит отметить, что чем-то особенным на баскетбольной площадке Али не выделялся. В NCAA будущий актер сыграл 97 матчей со скромной статистикой — 3,6 очков, 1,1 подбора и 0,8 передач.

Из-за отсутствия перспектив на спортивном поприще, Махаршала сделал ставку на актерскую карьеру. До 45-ти лет в его активе уже есть две статуэтки Оскар и одна статуэтка Золотого глобуса. Также актер трижды становился лауреатом премии Гильдии киноактеров США.

Напомним, в Лос-Анджелесе прошла церемония награждения премии Оскар 2019, во время которой стало известно всех лауреатов кинопремии.

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