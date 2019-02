Украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко стал победителем всех 13 матчей горожан в АПЛ, в которых принимал участие.

То есть, если Зинченко выходит на поле, манчестерский клуб непременно побеждает.

Читайте: Зинченко стал лучшим игроком финала Кубка лиги против Челси

Как информирует официальный Twitter английской Премьер-лиги, это самая длинная серия из побед с начала карьеры в истории соревнований.

Oleksandr Zinchenko has been on the winning side in each of his first 13 #PL appearances for @ManCity.

It’s the longest run of wins from the start of a player’s career in the competition’s history pic.twitter.com/8yTzkfaZaV

— Premier League (@premierleague) 28 февраля 2019 г.