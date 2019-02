Український півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко став переможцем всіх 13 матчів містян в АПЛ, в яких брав участь.

Тобто, якщо Зінченко виходить на поле, манчестерський клуб неодмінно перемагає.

Читайте: Зінченко став найкращим гравцем фіналу Кубка ліги проти Челсі

Як інформує офіційний Twitter англійської Прем’єр-ліги, це найдовша серія з перемог з початку кар’єри гравця в історії змагань.

Oleksandr Zinchenko has been on the winning side in each of his first 13 #PL appearances for @ManCity.

It’s the longest run of wins from the start of a player’s career in the competition’s history pic.twitter.com/8yTzkfaZaV

— Premier League (@premierleague) 28 февраля 2019 г.