Болбой Эвертона саркастически похлопал в ладоши, увидев Юргена Клоппа, который проходил мимо после ничьей с Ливерпулем.

После матча между Эвертоном и Ливерпулем болбой ирисок саркастически похлопал в ладоши, заметив коуча красных Юргена Клоппа, который проходил мимо.

Немецкий специалист увидел парня и подошел к нему, чтобы поговорить, но тот продолжал хлопать.

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Болбой показал Клоппу большой палец, а коуч в ответ душевно улыбнулся и ушел в подтрибунное помещение.

Напомним, после нулевой ничьей между Ливерпулем и Эвертоном, скаузеры потеряли лидерство в АПЛ и теперь отстают от Манчестер Сити на один пункт.

К слову, болбой Тоттенхэма спровоцировал на желтую хавбека Уотфорда и издевательски подмигнул.