PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Болбой Эвертона поиздевался над Клоппом после ничьей в дерби

Болбой Эвертона саркастически похлопал в ладоши, увидев Юргена Клоппа, который проходил мимо после ничьей с Ливерпулем.

Юрген Клопп

После матча между Эвертоном и Ливерпулем болбой ирисок саркастически похлопал в ладоши, заметив коуча красных Юргена Клоппа, который проходил мимо.

Немецкий специалист увидел парня и подошел к нему, чтобы поговорить, но тот продолжал хлопать.

Читайте: Это Энфилд! Фанаты Ливерпуля заглушили гимн Лиги чемпионов песней YNWA

Болбой показал Клоппу большой палец, а коуч в ответ душевно улыбнулся и ушел в подтрибунное помещение.

Напомним, после нулевой ничьей между Ливерпулем и Эвертоном, скаузеры потеряли лидерство в АПЛ и теперь отстают от Манчестер Сити на один пункт.

К слову, болбой Тоттенхэма спровоцировал на желтую хавбека Уотфорда и издевательски подмигнул.

Фото: Getty Images

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Салах установил собственный антирекорд в клубе
Зинченко претендует на звание игрока месяца в Манчестер Сити
Впервые в истории АПЛ! Зинченко установил уникальный рекорд чемпионата
Удар Педро и эпический автогол помогли Челси обыграть Тоттенхэм
Фанаты наградили Оскаром голкипера Челси
Зинченко стал лучшим игроком финала Кубка лиги против Челси
ФИФА запретила Челси подписывать игроков
Это Энфилд! Фанаты Ливерпуля заглушили гимн Лиги чемпионов песней YNWA
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка