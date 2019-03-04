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Факти / Спорт

Болбой Евертона познущався над Клоппом після нічиєї у дербі

Болбой Евертона саркастично поплескав у долоні, побачивши Юргена Клоппа, який проходив повз після нічиєї з Ліверпулем.

Юрген Клопп

Після матчу між Евертоном та Ліверпулем болбой ірисок саркастично поплескав у долоні, побачивши коуча червоних Юргена Клоппа, який проходив повз.

Німецький фахівець побачив хлопця і підійшов до нього, щоб поговорити, але той продовжував плескати.

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Болбой показав Клоппу великий палець, а коуч у відповідь душевно усміхнувся і пішов у підтрибунне приміщення.

Нагадаємо, після нульової нічиєї між Ліверпулем та Евертоном, скаузери втратили лідерство в АПЛ і тепер відстають від Манчестер Сіті на один пункт.

До речі, болбой Тоттенгема спровокував на жовту хавбека Вотфорда і знущально підморгнув.

Фото: Getty Images

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