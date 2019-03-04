Болбой Евертона саркастично поплескав у долоні, побачивши Юргена Клоппа, який проходив повз після нічиєї з Ліверпулем.
Після матчу між Евертоном та Ліверпулем болбой ірисок саркастично поплескав у долоні, побачивши коуча червоних Юргена Клоппа, який проходив повз.
Німецький фахівець побачив хлопця і підійшов до нього, щоб поговорити, але той продовжував плескати.
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Болбой показав Клоппу великий палець, а коуч у відповідь душевно усміхнувся і пішов у підтрибунне приміщення.
— Drafts 2.0 (@drafts_2) 3 марта 2019 г.
Нагадаємо, після нульової нічиєї між Ліверпулем та Евертоном, скаузери втратили лідерство в АПЛ і тепер відстають від Манчестер Сіті на один пункт.
До речі, болбой Тоттенгема спровокував на жовту хавбека Вотфорда і знущально підморгнув.