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Поцеловал Златана в губы и получил в челюсть! Экс-игрок Аякса поплатился за шутку над Иброй

Экс-игрок Аякса Энди Ван дер Мейде рассказал, почему не стоит шутить со Златаном Ибрагимовичем.

Златан Ибрагимович

Экс-игрок Аякса, Интера и Эвертона Энди Ван дер Мейде рассказал остроумную историю, которая случилась с ним за время выступлений в нидерландском Аяксе.

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Об этом он рассказал во время телевизионной передачи на нидерландском телеканале VTBL.

— Когда мы играли с Ибрагимовичем за Аякс, я решил его разыграть. Однажды, когда он спал в автобусе во время поездки на игру, я набросился на него и поцеловал. После этого получил удар в челюсть.

После такого признания, Энди не сдержался и рассмеялся.

Ван дер Мейде в начале нулевых считался одним из нидерландских талантов, однако после отъезда из Аякса подсел на наркотики и завершил карьеру в 30 лет.

Ранее Златан Ибрагимович начал хоккейный поединок между Лос-Анджелес Кингз и Нью-Йорк Айлендерс.

Фото: Dreamstime

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