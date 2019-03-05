Экс-игрок Аякса Энди Ван дер Мейде рассказал, почему не стоит шутить со Златаном Ибрагимовичем.
Экс-игрок Аякса, Интера и Эвертона Энди Ван дер Мейде рассказал остроумную историю, которая случилась с ним за время выступлений в нидерландском Аяксе.
Читайте: Шедевр! Ибрагимович забил лучший гол сезона в MLS
Об этом он рассказал во время телевизионной передачи на нидерландском телеканале VTBL.
— Когда мы играли с Ибрагимовичем за Аякс, я решил его разыграть. Однажды, когда он спал в автобусе во время поездки на игру, я набросился на него и поцеловал. После этого получил удар в челюсть.
После такого признания, Энди не сдержался и рассмеялся.
Ван дер Мейде в начале нулевых считался одним из нидерландских талантов, однако после отъезда из Аякса подсел на наркотики и завершил карьеру в 30 лет.
Ранее Златан Ибрагимович начал хоккейный поединок между Лос-Анджелес Кингз и Нью-Йорк Айлендерс.