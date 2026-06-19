В четверг, 17 июня, на территории Московского НПЗ была поражена комплексная установка переработки нефти, три резервуара РВС-10000 и один резервуар РВС-30000.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в пятницу, 19 июня.

Генштаб о результатах поражения Московского НПЗ

— Подтверждено поражение 18 июня 2026 года комплексной установки переработки нефти, трех резервуаров РВС-10000 и одного резервуара РВС-30000 на территории Московского НПЗ. Предприятие прекратило переработку нефти на неопределенный срок, — говорится в сообщении.

Кроме того, Силы обороны Украины 18 июня и в ночь против 19 июня нанесли удары по железнодорожным мостам в Крыму, местам сосредоточения российских войск в районе Северодонецка, складу горюче-смазочных материалов в Мариуполе и ряду других целей.

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Отмечается, что были поражены железнодорожные мосты в районах Раздольного и Владиславовки на временно оккупированной территории АР Крым.

Эти объекты российские войска использовали для военных перевозок и обеспечения снабжения оккупационной армии.

Также поражен район сосредоточения вооружения и военной техники противника возле Северодонецка Луганской области и склад горюче-смазочных материалов в Мариуполе Донецкой области.

Были нанесены удары по пунктам управления беспилотниками оккупантов в районах Покровска, Воскресенки и Северска Донецкой области, Новоивановки Запорожской области, а также Малиевки Днепропетровской области.

Напомним, в ночь на 18 июня и утром того же дня украинские беспилотники атаковали Москву.

После попадания по Московскому НПЗ на предприятии возник масштабный пожар. Местные жители сообщали о густом черном дыме над территорией завода.

Президент Владимир Зеленский заявил, что последние удары по территории России стали ответом Украины на российские атаки, в частности на обстрел Киево-Печерской лавры.

Фото: Astra

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