ВСУ нанесли удары по мостам в Крыму, Генштаб подтвердил поражение Московского НПЗ
- Генштаб ВСУ подтвердил поражение установки переработки нефти и четырех резервуаров на территории Московского НПЗ.
- Силы обороны также поразили железнодорожные мосты в районах Раздольного и Владиславовки в оккупированном Крыму.
В четверг, 17 июня, на территории Московского НПЗ была поражена комплексная установка переработки нефти, три резервуара РВС-10000 и один резервуар РВС-30000.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в пятницу, 19 июня.
Генштаб о результатах поражения Московского НПЗ
— Подтверждено поражение 18 июня 2026 года комплексной установки переработки нефти, трех резервуаров РВС-10000 и одного резервуара РВС-30000 на территории Московского НПЗ. Предприятие прекратило переработку нефти на неопределенный срок, — говорится в сообщении.
Кроме того, Силы обороны Украины 18 июня и в ночь против 19 июня нанесли удары по железнодорожным мостам в Крыму, местам сосредоточения российских войск в районе Северодонецка, складу горюче-смазочных материалов в Мариуполе и ряду других целей.
Отмечается, что были поражены железнодорожные мосты в районах Раздольного и Владиславовки на временно оккупированной территории АР Крым.
Эти объекты российские войска использовали для военных перевозок и обеспечения снабжения оккупационной армии.
Также поражен район сосредоточения вооружения и военной техники противника возле Северодонецка Луганской области и склад горюче-смазочных материалов в Мариуполе Донецкой области.
Были нанесены удары по пунктам управления беспилотниками оккупантов в районах Покровска, Воскресенки и Северска Донецкой области, Новоивановки Запорожской области, а также Малиевки Днепропетровской области.
Напомним, в ночь на 18 июня и утром того же дня украинские беспилотники атаковали Москву.
После попадания по Московскому НПЗ на предприятии возник масштабный пожар. Местные жители сообщали о густом черном дыме над территорией завода.
Президент Владимир Зеленский заявил, что последние удары по территории России стали ответом Украины на российские атаки, в частности на обстрел Киево-Печерской лавры.
Фото: Astra