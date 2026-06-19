Отключения света в Украине: будут ли применяться ограничения 20 июня
- В субботу, 20 июня, отключения света в Украине не прогнозируются, сообщили в Укрэнерго.
- При этом украинцев просят рационально потреблять электроэнергию и переносить использование мощных приборов на период с 10:00 до 17:00.
- Ситуация в энергосистеме может меняться из-за атак РФ и роста потребления, поэтому Укрэнерго советует следить за сообщениями облэнерго.
В субботу, 20 июня, отключения света не прогнозируются, сообщает Укрэнерго.
Отключения света в Украине не планируются 20 июня
Завтра, в субботу, применение мер ограничения не планируется, сообщает Укрэнерго.
В то же время, в компании отмечают, что пользование мощными электроприборами лучше перенести на дневное время — с 10.00 до 17.00.
– Пожалуйста, потребляйте электроэнергию рационально, – отмечает Укрэнерго.
Напомним, что сегодня, 19 июня, потребление электроэнергии выросло. Так, по состоянию на 09:30, оно было на 3,1% выше, чем в это время в предыдущий день – в четверг. Как отмечают в Укрэнерго, причиной изменений является повышение температуры воздуха в части областей, что, в свою очередь, стимулирует потребителей активнее пользоваться кондиционерами.
В то же время РФ продолжает атаковать объекты гражданской энергетической инфраструктуры Украины. В результате на утро были зафиксированы новые обесточивания в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях.
Также в Укрэнерго напоминают, что ситуация в энергосистеме может изменяться и рекомендует следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях оператора системы распределения (облэнерго) конкретного региона.