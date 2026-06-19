В субботу, 20 июня, отключения света не прогнозируются, сообщает Укрэнерго.

Отключения света в Украине не планируются 20 июня

Завтра, в субботу, применение мер ограничения не планируется, сообщает Укрэнерго.

В то же время, в компании отмечают, что пользование мощными электроприборами лучше перенести на дневное время — с 10.00 до 17.00.

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– Пожалуйста, потребляйте электроэнергию рационально, – отмечает Укрэнерго.

Напомним, что сегодня, 19 июня, потребление электроэнергии выросло. Так, по состоянию на 09:30, оно было на 3,1% выше, чем в это время в предыдущий день – в четверг. Как отмечают в Укрэнерго, причиной изменений является повышение температуры воздуха в части областей, что, в свою очередь, стимулирует потребителей активнее пользоваться кондиционерами.

В то же время РФ продолжает атаковать объекты гражданской энергетической инфраструктуры Украины. В результате на утро были зафиксированы новые обесточивания в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях.

Также в Укрэнерго напоминают, что ситуация в энергосистеме может изменяться и рекомендует следить за сообщениями на сайтах и ​​официальных страницах в соцсетях оператора системы распределения (облэнерго) конкретного региона.

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