Российские войска пытаются продвигаться небольшими штурмовыми группами, искать слабые места в обороне и наращивать интенсивность атак на фронте в Украине. Они имеют преимущество в живой силе и не считаются с потерями, но силы обороны своевременно проявляют намерения РФ и ведут активную оборону.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после посещения воинских частей, выполняющих боевые задания на Славянском, Краматорском и Константиновском направлениях.

Сырский о попытках РФ наращивать атаки на фронте

Александр Сырский рассказал, что заслушал командиров бригад и пограничного отряда о ситуации, действиях российской армии и состоянии обеспечения украинских подразделений. По результатам работы он принял необходимые решения и отдал соответствующие указания.

Сейчас смотрят

Отдельное внимание главнокомандующий ВСУ уделил ситуации на Константиновском направлении.

По словам Сырского, он заслушал доклад командира 19 армейского корпуса бригадного генерала Александра Бакулина об оперативной обстановке в направлении и непосредственно в районе города.

Они проанализировали действия российских войск, запланированные намерения и возможные сценарии дальнейшего развития ситуации.

Как утверждает Сырский, армия РФ продолжает оказывать постоянное давление, имея преимущество в живой силе и не считаясь с потерями.

Он объяснил, что войска РФ пытаются продвигаться небольшими штурмовыми группами, искать слабые места в обороне и наращивать интенсивность атак.

Однако Силы обороны Украины своевременно выявляют эти намерения, ведут активную оборону и наносят России ощутимые потери, сказал главнокомандующий ВСУ.

Сырский наградил пилотов беспилотных авиационных систем 3 пограничного отряда за эффективную боевую работу и весомый вклад в ликвидацию российских оккупантов.

Главнокомандующий ВСУ поблагодарил военнослужащих 19 армейского корпуса за профессионализм, выдержку и ежедневный тяжелый труд, а воинов 56 отдельной мотопехотной бригады и 156 отдельной механизированной бригады за стойкость, мужество и самоотверженное выполнение боевых задач.

Отдельно Сырский отметил военнослужащих 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, которые уже более двух лет стоят на обороне города Часов Яр, поблагодарив за стойкость и мужество.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.