РФ давит малыми штурмовыми группами: Сырский рассказал о ситуации на фронте
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил подразделения на Славянском, Краматорском и Константиновском направлениях, где принял ряд оперативных решений по усилению обороны.
- По его словам, несмотря на многочисленные преимущества и попытки РФ продвигаться малыми штурмовыми группами, Силы обороны вовремя выявляют намерения врага и ведут эффективную активную оборону.
Российские войска пытаются продвигаться небольшими штурмовыми группами, искать слабые места в обороне и наращивать интенсивность атак на фронте в Украине. Они имеют преимущество в живой силе и не считаются с потерями, но силы обороны своевременно проявляют намерения РФ и ведут активную оборону.
Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после посещения воинских частей, выполняющих боевые задания на Славянском, Краматорском и Константиновском направлениях.
Сырский о попытках РФ наращивать атаки на фронте
Александр Сырский рассказал, что заслушал командиров бригад и пограничного отряда о ситуации, действиях российской армии и состоянии обеспечения украинских подразделений. По результатам работы он принял необходимые решения и отдал соответствующие указания.
Отдельное внимание главнокомандующий ВСУ уделил ситуации на Константиновском направлении.
По словам Сырского, он заслушал доклад командира 19 армейского корпуса бригадного генерала Александра Бакулина об оперативной обстановке в направлении и непосредственно в районе города.
Они проанализировали действия российских войск, запланированные намерения и возможные сценарии дальнейшего развития ситуации.
Как утверждает Сырский, армия РФ продолжает оказывать постоянное давление, имея преимущество в живой силе и не считаясь с потерями.
Он объяснил, что войска РФ пытаются продвигаться небольшими штурмовыми группами, искать слабые места в обороне и наращивать интенсивность атак.
Однако Силы обороны Украины своевременно выявляют эти намерения, ведут активную оборону и наносят России ощутимые потери, сказал главнокомандующий ВСУ.
Сырский наградил пилотов беспилотных авиационных систем 3 пограничного отряда за эффективную боевую работу и весомый вклад в ликвидацию российских оккупантов.
Главнокомандующий ВСУ поблагодарил военнослужащих 19 армейского корпуса за профессионализм, выдержку и ежедневный тяжелый труд, а воинов 56 отдельной мотопехотной бригады и 156 отдельной механизированной бригады за стойкость, мужество и самоотверженное выполнение боевых задач.
Отдельно Сырский отметил военнослужащих 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, которые уже более двух лет стоят на обороне города Часов Яр, поблагодарив за стойкость и мужество.