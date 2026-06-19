Кабинет Министров Украины утвердил бюджетную декларацию на 2027-2029 годы. Документ определяет основные показатели экономического развития страны на ближайшие три года, в том числе прогнозируемый курс гривны к доллару США.

Впрочем, именно валютный прогноз в документе вызвал неоднозначную реакцию экономистов. Речь ведь идет о периоде, когда ситуация будет зависеть от вариантов завершения войны, международной помощи и восстановления страны.

Факты ICTV расспросили экономистов, что будет с долларом после войны, насколько реалистичен прогноз правительства на три года и какие факторы могут влиять на курс гривны.

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Какой курс доллара заложили в бюджетную декларацию на 2027-2029 годы

В бюджетной декларации правительство предусмотрело постепенное ослабление гривны по отношению к доллару в течение нескольких лет.

По прогнозу Кабмина, среднегодовой обменный курс гривны будет составлять:

в 2027 году — 47,1 грн за $1;

в 2028 году — 49,1 грн за $1;

в 2029 году — 50,7 грн за $1.

В то же время прогнозируемый курс на конец года будет таким:

в 2027 году — 48,3 грн за $1;

в 2028 году — 50,1 грн за $1;

в 2029 году — 51,5 грн за $1.

Сколько будет стоить доллар после войны: реальный ли курс в 51,5 грн в 2029 году

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии для Фактов ICTV рассказал, что долгосрочные валютные прогнозы сейчас имеют значительную часть неопределенности.

— Бюджетная декларация рассчитана на три года, однако наиболее точным обычно прогноз только на первый год. Дальше многое зависит от факторов, которые невозможно предусмотреть заранее, — отметил Пендзин.

Эксперт пояснил, что сейчас курс гривны напрямую зависит от международного финансирования и валютных поступлений.

Сейчас главным продавцом валюты на рынке фактически остается Национальный банк Украины. В то же время, по словам экономиста, невозможно точно спрогнозировать, каким будет уровень поддержки партнеров в 2028 или 2029 годах.

Он приводит пример 2022 года, когда из-за нехватки международного финансирования Украина была вынуждена использовать другие механизмы поддержки бюджета. Тогда курс доллара резко изменился с около 24 до 37 грн, а гривна девальвировала.

— Прогноз на 2029 год может быть далек от реальности, ведь неизвестно, какой будет ситуация с валютными резервами, экономикой и внешней помощью, — предупредил экономист.

Пендзин обратил внимание, что в документе есть примечание и этот прогноз на три года учитывает существенное улучшение ситуации с 2027 года. Эксперт отметил, что Кабмин дает прогноз после 2027 уже с учетом завершения войны.

Что будет с курсом доллара после войны: может ли гривна укрепиться

По словам экономистов, завершение войны само по себе не означает автоматического падения курса доллара или же резкого укрепления гривны.

Экономист и инвестиционный аналитик Сергей Фурса отметил в разговоре на YouTube, что прогнозировать курс доллара на 2028-2029 годы уже сейчас можно считать футуризмом. Он объясняет, что правительство было вынуждено заложить такие расчеты, поскольку бюджетная декларация подается на несколько лет вперед.

По его словам, многое будет зависеть от того, когда именно завершится война. Если это произойдет в ближайшей перспективе, экономическая ситуация будет значительно лучше, чем в случае затяжного конфликта.

Фурса прогнозирует, что к концу 2026 года курс доллара может составить около 45,5-46 грн. По его оценке, движение даже в течение года от 46 до 51 грн за доллар означает около 10% девальвации гривны, что выглядит достаточно реалистично.

Экономист добавляет, что обычно ежегодное ослабление гривны составляет примерно 5-8%, поэтому такой сценарий не выглядит чрезвычайным.

Отпустит ли Нацбанк курс доллара после войны

Одним из главных вопросов остается, откажется ли Национальный банк от политики управляемой гибкости курса после завершения боевых действий.

По словам Сергея Фурсы, даже после завершения войны не следует ожидать, что Нацбанк сразу полностью откажется от контроля за валютным рынком.

Аналитик отмечает, что определенная смена политики уже происходит, и это можно увидеть за большими колебаниями курса, хотя НБУ продолжает влиять на ситуацию.

После войны на курс гривны будет влиять сразу несколько факторов:

возвращение людей в Украину,

темпы восстановления экономики,

евроинтеграция,

ситуация на рынке труда

От чего будет зависеть курс доллара после войны

Одним из ключевых факторов станет количество людей, которые вернутся в Украину. Как объясняет Сергей Фурса, разница будет существенной в зависимости от того, вернутся ли сотни тысяч человек или миллионы.

Если после войны в страну вернется много граждан, то это увеличит предложение рабочей силы и сможет поддержать экономику.

Но если людей вернется мало, а восстановление будет быстрым, предприятия могут столкнуться с дефицитом работников. Тогда бизнес будет вынужден повышать зарплату, что может создать дополнительное давление на цены и инфляцию.

Еще одним фактором станет возможная евроинтеграция Украины. По словам Фурсы, во многих странах после вступления в Европейский Союз национальные валюты укреплялись.

Однако будет ли подобный сценарий в Украине, будет зависеть от условий завершения войны.

Упадет ли доллар после окончания войны

Экономисты не прогнозируют резкого падения доллара сразу после завершения войны. На курс влияет комплекс факторов, среди которых объем международной помощи, скорость восстановления экономики, возвращение людей, инвестиции и решения Национального банка.

Поэтому нынешний прогноз правительства по курсу около 51,5 грн за доллар в 2029 году следует воспринимать как один из возможных сценариев развития экономики.

Фактический курс после войны будет зависеть от того, на каких условиях Украина завершит боевые действия и насколько быстро сможет перейти к восстановлению.

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