Правительство утвердило механизм безотлагательных репараций для лиц, пострадавших от сексуального насилия, связанного с российской агрессией. Согласно ему, предусмотрена единоразовая выплата в размере €3 тыс.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, сообщает Правительственный портал.

Пострадавшие от агрессии РФ смогут получить репарации

По словам Свириденко, право на выплату будут также иметь дети, рожденные в результате сексуального насилия, связанного с российской агрессией.

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Как утверждает премьер-министр, финансирование будет осуществляться взносами международных партнеров и доноров.

Она подчеркнула, что получение этой выплаты не будет влиять на право человека получать субсидии или другие виды государственной помощи.

– Для рассмотрения обращений будет создана специальная комиссия при Министерстве социальной политики, семьи и единства. Весь процесс построен так, чтобы обеспечить конфиденциальность, уважение достоинства человека и избежать повторной травматизации, – говорится в сообщении.

Отмечается, что офис генпрокурора зафиксировал 398 случаев сексуального насилия, связанного с войной, с начала полномасштабного вторжения в Украину. Среди них – 248 в отношении женщин и 150 в отношении мужчин.

По оценкам правозащитников, количество подобных случаев может быть значительно больше, потому что люди, пострадавшие от сексуального насилия, могут молчать о таких преступлениях.

По утверждению Свириденко, Украина сделает все возможное, чтобы Российская Федерация понесла ответственность, а пострадавшие граждане получили репарации в полном объеме.

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