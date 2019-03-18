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Челси обвинил фанатов киевского Динамо в проявлениях расизма

Челси заявил, что один из игроков команды подвергся расизму со стороны болельщиков киевского Динамо в матче 1/8 финала Лиги Европы.

Фанати Динамо Київ

Лондонский Челси подал жалобу в УЕФА на поведение фанатов киевского Динамо в матче 1/8 финала Лиги Европы.

Отмечается, что один из футболистов пенсионеров подвергся расизму со стороны болельщиков хозяев.

— Мы подтверждаем информацию о расистских оскорблений в адрес одного из игроков от небольшой группы болельщиков хозяев. Мы категорически осуждаем такое ​​отвратительное поведение. Мы ожидаем, что УЕФА проведет тщательное расследование, и готовы к полному сотрудничеству.

Представители лондонского клуба сообщили об инциденте главному арбитру встречи и делегату УЕФА сразу после поединка.

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Имя футболиста не разглашается, но по информации SkySports фанаты оскорбляли полузащитника Каллума Хадсона-Одои.

Напомним, Динамо разгромно уступило Челси в ответного матче 1/8 финала ЛЕ.

Источники: Chelsea, Sky Sports

Фото: Dreamstime

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