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Лобановский вошел в топ-10 тренеров в истории футбола по версии France Football

Французский журнал France Football включил Валерия Лобановского в рейтинг лучших футбольных тренеров мира в истории футбола.

Валерий Лобановский

Легендарный тренер киевского Динамо Валерий Лобановский вошел в топ-10 рейтинга лучших клубных тренеров в истории футбола.

Соответствующий рейтинг составил авторитетный французский журнал France Football.

Лобановский занял шестое место, а возглавил рейтинг голландец Ринус Михелс, который тренировал Аякс и Барселону в 70-е годы прошлого века.

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На второе место эксперты поместили экс-коуча Манчестер Юнайтед Алекса Фергюсона. Тройку лидеров замкнул итальянский специалист Арриго Сакки – бывший наставник итальянского Милана.

ТОП-10 рейтинга France Football

  • 1. Ринус Михелс (Нидерланды – Аякс, Барселона)
  • 2. Алекс Фергюсон (Шотландия – Манчестер Юнайтед)
  • 3. Арриго Сакки (Италия – Милан)
  • 4. Йохан Кройфф (Нидерланды – Аякс, Барселона)
  • 5. Хосеп Гвардиола (Испания – Барселона, Бавария, Манчестер Сити)
  • 6. Валерий Лобановский (СССР/Украина – Динамо Киев)
  • 7. Эленио Эррера (Аргентина/Франция – Барселона, Интер)
  • 8. Карло Анчелотти (Италия – Милан, Челси, Реал Мадрид)
  • 9. Эрнст Хаппель (Австрия – Гамбург, Брюгге, Файенорд)
  • 10. Билл Шенкли (Шотландия – Ливерпуль)

В рейтинг лучших клубных тренеров в истории футбола попал и экс-тренер Шахтера Мирча Луческу, который занял в нем 41 место.

Ранее FourFourTwo включил Лобановского в топ-3 тренеров, которые не принимали Лигу чемпионов.

ИсточникFrance Football

Фото: УНИАН

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