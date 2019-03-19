Французский журнал France Football включил Валерия Лобановского в рейтинг лучших футбольных тренеров мира в истории футбола.

Легендарный тренер киевского Динамо Валерий Лобановский вошел в топ-10 рейтинга лучших клубных тренеров в истории футбола.

Соответствующий рейтинг составил авторитетный французский журнал France Football.

Лобановский занял шестое место, а возглавил рейтинг голландец Ринус Михелс, который тренировал Аякс и Барселону в 70-е годы прошлого века.

Смотрите: Легенда футбола. Валерию Лобановскому сегодня исполнилось бы 80 лет

На второе место эксперты поместили экс-коуча Манчестер Юнайтед Алекса Фергюсона. Тройку лидеров замкнул итальянский специалист Арриго Сакки – бывший наставник итальянского Милана.

ТОП-10 рейтинга France Football

1. Ринус Михелс (Нидерланды – Аякс, Барселона)

2. Алекс Фергюсон (Шотландия – Манчестер Юнайтед)

3. Арриго Сакки (Италия – Милан)

4. Йохан Кройфф (Нидерланды – Аякс, Барселона)

5. Хосеп Гвардиола (Испания – Барселона, Бавария, Манчестер Сити)

6. Валерий Лобановский (СССР/Украина – Динамо Киев)

7. Эленио Эррера (Аргентина/Франция – Барселона, Интер)

8. Карло Анчелотти (Италия – Милан, Челси, Реал Мадрид)

9. Эрнст Хаппель (Австрия – Гамбург, Брюгге, Файенорд)

10. Билл Шенкли (Шотландия – Ливерпуль)

В рейтинг лучших клубных тренеров в истории футбола попал и экс-тренер Шахтера Мирча Луческу, который занял в нем 41 место.

Ранее FourFourTwo включил Лобановского в топ-3 тренеров, которые не принимали Лигу чемпионов.

Источник: France Football