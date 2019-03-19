Французский журнал France Football включил Валерия Лобановского в рейтинг лучших футбольных тренеров мира в истории футбола.
Легендарный тренер киевского Динамо Валерий Лобановский вошел в топ-10 рейтинга лучших клубных тренеров в истории футбола.
Соответствующий рейтинг составил авторитетный французский журнал France Football.
Лобановский занял шестое место, а возглавил рейтинг голландец Ринус Михелс, который тренировал Аякс и Барселону в 70-е годы прошлого века.
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На второе место эксперты поместили экс-коуча Манчестер Юнайтед Алекса Фергюсона. Тройку лидеров замкнул итальянский специалист Арриго Сакки – бывший наставник итальянского Милана.
ТОП-10 рейтинга France Football
- 1. Ринус Михелс (Нидерланды – Аякс, Барселона)
- 2. Алекс Фергюсон (Шотландия – Манчестер Юнайтед)
- 3. Арриго Сакки (Италия – Милан)
- 4. Йохан Кройфф (Нидерланды – Аякс, Барселона)
- 5. Хосеп Гвардиола (Испания – Барселона, Бавария, Манчестер Сити)
- 6. Валерий Лобановский (СССР/Украина – Динамо Киев)
- 7. Эленио Эррера (Аргентина/Франция – Барселона, Интер)
- 8. Карло Анчелотти (Италия – Милан, Челси, Реал Мадрид)
- 9. Эрнст Хаппель (Австрия – Гамбург, Брюгге, Файенорд)
- 10. Билл Шенкли (Шотландия – Ливерпуль)
В рейтинг лучших клубных тренеров в истории футбола попал и экс-тренер Шахтера Мирча Луческу, который занял в нем 41 место.
Ранее FourFourTwo включил Лобановского в топ-3 тренеров, которые не принимали Лигу чемпионов.
Источник: France Football