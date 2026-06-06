Взрывы в Запорожье прогремели утром 6 июня, когда враг атаковал город ударными беспилотниками.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Взрывы в Запорожье 6 июня: что известно

Во время воздушной тревоги власти предупреждали об угрозе применения ударных беспилотников по территории Запорожской области.

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Впоследствии прогремели взрывы в Запорожье и стало известно о попадании по объектам критической и промышленной инфраструктуры города.

В результате атаки зафиксированы разрушения.

Сначала сообщалось, что после удара двое работников одного из объектов перестали выходить на связь.

Позже начальник ОВА сообщил об их гибели.

— Обнаружены тела двух мужчин, которые не выходили на связь после вражеской атаки по Запорожью, — сообщил Федоров.

Уже через несколько часов Федоров сообщил о новой атаке на Запорожье. Россияне повторно ударили по городу ударными БпЛА.

В результате этой атаки на Запорожье произошел пожар на автостоянке неподалеку многоквартирного дома в одном из районов города.

Известно о пяти пострадавших во время утренних взрывов в Запорожье 6 июня.

Информация о других возможных последствиях удара уточняется.

Сейчас на местах работают профильные и экстренные службы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 564-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Запорожская ОВА

Фото : Факти ICTV

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