Взрывы в Запорожье: враг ударил дроном по предприятию, есть погибшие
Взрывы в Запорожье прогремели утром 6 июня, когда враг атаковал город ударными беспилотниками.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
Взрывы в Запорожье 6 июня: что известно
Во время воздушной тревоги власти предупреждали об угрозе применения ударных беспилотников по территории Запорожской области.
Впоследствии прогремели взрывы в Запорожье и стало известно о попадании по объектам критической и промышленной инфраструктуры города.
В результате атаки зафиксированы разрушения.
Сначала сообщалось, что после удара двое работников одного из объектов перестали выходить на связь.
Позже начальник ОВА сообщил об их гибели.
— Обнаружены тела двух мужчин, которые не выходили на связь после вражеской атаки по Запорожью, — сообщил Федоров.
Уже через несколько часов Федоров сообщил о новой атаке на Запорожье. Россияне повторно ударили по городу ударными БпЛА.
В результате этой атаки на Запорожье произошел пожар на автостоянке неподалеку многоквартирного дома в одном из районов города.
Известно о пяти пострадавших во время утренних взрывов в Запорожье 6 июня.
Информация о других возможных последствиях удара уточняется.
Сейчас на местах работают профильные и экстренные службы.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 564-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Запорожская ОВА