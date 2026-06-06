За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще по меньшей мере 1 380 российских оккупантов.

Общие потери врага на 1 564-е сутки полномасштабной войны превысили 1,372 млн человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Потери врага на 6 июня 2026 года

личного состава — около 1 372 270 (+1380) человек;

танков — 11 983 (+3) ед;

боевых бронированных машин — 24 696 (+12) ед;

артиллерийских систем — 43 397 (+82) ед;

РСЗО — 1 837 (+5) ед;

средств ПВО — 1 405 (+1) ед;

самолетов — 436 (+0) ед;

вертолетов — 353 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов — 1 585 (+9) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 331 818 (+2046) ед;

крылатых ракет — 4 733 (+0) ед;

кораблей/катеров — 33 (+0) ед;

подводных лодок — 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 103 658 (+358) ед;

специальной техники — 4 253 (+3) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 564-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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