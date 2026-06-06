Прогноз погоды в Украине на 10 дней показывает, что ситуация будет нестабильной и неустойчивой — тепло +22 … +29 ° C будет держаться рядом с локальными ливнями и грозами, которые будут “выстреливать” точечно.

Так, вместо стабильного солнца страна получит мозаику фронтов, где дождь может накрыть один район, а через несколько километров будет уже сухо и жарко.

Об этом в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV рассказала синоптика Наталья Птуха.

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Какой будет погода в Украине на 10 дней

Наталья Птуха отметила, что погода в Украине на выходные покажет активное движение атмосферного фронта с запада.

Так, на выходные 6-7 июня, по ее словам, в Украине будет облачно с прояснениями. В западных областях, а днем ​​также в Житомирской, Киевской, Винницкой и Черновицкой областях – умеренные, местами сильные дожди и грозы. На остальной территории – преимущественно без осадков.

На Закарпатье и в Прикарпатье ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью +14…+19°С, днем ​​+24…+29°С, в западных областях +20…+25°С.

Как отмечает синоптик, остальные территории остаются пока без осадков, особенно левобережья.

– Такого стабильного антициклона, чтобы был длительный период без осадков и без облачности, пока не ожидается. Временами осадки могут быть, – добавила она.

Температурный фон при этом останется комфортным: в пределах +11…+19°C ночью и +22…+29°C днем.

В то же время, уже в понедельник, 8 июня, этот фронт сместится восточнее, и осадков там станет больше. Птуха отмечает, что в стране ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ночью на западе и востоке без осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +14…+19°С, на западе страны +10…+15°С; днем +22…+27°С.

– На 9 и 10 число температурные показатели практически по всей территории одинаковы. 9 июня ночью в большинстве центральных областей кратковременные дожди, грозы, на остальной территории — без осадков. 10 июня без осадков, только на западе и юго-востоке страны днем ​​кратковременные дожди и грозы, – рассказала она.

Температура воздуха ночью будет на уровне +12…+18°С, днем ​​+22…+28°С.

Синоптик подчеркнула, что эти дожди будут “летнего характера”: в одном городе может буквально с разницей десятки или несколько километров, идти дождь с грозой, в другом – наоборот ни капли.

Согласно консультативному прогнозу, 11-15 июня также должна быть неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами преимущественно в дневные часы.

– Но температура практически не меняется, останется в комфортных пределах: еще не жара и уже не так холодно. Ночь в пределах +10…+17°C, а день – температура от +20 до +27°C, – подытожила синоптик.

Ранее Факты ICTV писали, накроет ли Украину волна жары в июне 2026 года.

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