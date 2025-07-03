Россия повредила мощности более половины американских компаний в Украине

Из-за российских обстрелов по территории Украины у 53% американских компаний повреждены мощности и офисы.

Об этом сообщил президент Американской торговой палаты Андрей Гундер во время встречи представителей компаний-членов палаты с главой государства Владимиром Зеленским.

Американский бизнес просит защиты от российских обстрелов

Андрей Гундер сообщил о масштабном ущербе американского бизнеса от российских обстрелов.

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По его словам, у 53% компаний повреждены мощности и офисы.

— Одна из вещей, о которой мы всегда просим американское правительство, — это предоставлять защиту американскому бизнесу, который находится здесь, предоставлять ракеты к Patriot, — добавил Гундер.

Генеральный директор Boeing Украина Артур Лесниковский также сообщил, что офис компании недавно был поврежден в результате российских обстрелов, но, несмотря на это, все сотрудники продолжают работать над проектами.

Временный поверенный в делах США в Украине Джон Гинкель подчеркнул создание Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления как долгосрочной инвестиции в независимость Украины.

— Хочу поблагодарить американский бизнес, присутствующий в Украине, за то, что вы создаете и, наверное, самое главное — сохраняете рабочие места. Ваше присутствие — это сигналы, и это говорит о стабильности в Украине, — сказал Владимир Зеленский.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что Украина ценит всю оказанную со стороны США помощь и двухпартийную поддержку.

— Сигналы о рисках уменьшения или замедления помощи со стороны США — я думаю, что мы все не заинтересованы в этом. Ни американский бизнес, ни украинский бизнес, потому что системы Patriot не выбирают, кого защищать в Украине от российского агрессора. Системы ПВО, другая защита сохраняют жизнь, возможности и производственные мощности абсолютно всем, — убежден президент.

На встрече также присутствовали представители Horizon Capital, Cisco Systems, Unilever, Carlsberg, Avrora Multimarket, Microsoft, KPMG, Winner Imports, Coca-Cola, Cargill, CHS, Citibank, AON, CBRE, OTIS, KBR, Pfizer, Google, Baker Hughes, WTW, Wooden Horse, Parsons Corporation, Visa, AGCO, McDonald’s, Honeywell, ADM, Raytheon, MasterCard, Auterion, CRH, TechMet, Argentem Creek, Boeing, D&M Holding, IBM, Shield AI.

Стоит отметить, что в основном от российских атак страдает именно украинский бизнес.

Недавно российский обстрел в Киеве, который произошел в ночь на 17 июня, полностью разрушил офис и склад издательства Украинский приоритет.

В результате сгорели десятки тысяч книг, среди них – литература по истории Украины, начиная со скифской эпохи до наших дней.

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