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Факты / Спорт

Воробей: Шансы у нашей сборной есть, Роналду уже не тот

Бывший форвард сборной Украины Андрей Воробей поделился ожиданиями от старта сборной Украины в отборе на Евро-2020 и дал несколько советов будущим футболистам.

Андрій Воробей

Экс-форвард сборной Украины, Шахтера и Металлиста Андрей Воробей поделился своими ожиданиями от старта сборной Украины в квалификации к чемпионату Европы-2020. Об этом футболист рассказал в программе Футбик.

— Шансы есть. Хороший соперник. Многие говорят и думают, что шансов мало. Однако, я верю в нашу сборную. Потому что сейчас действительно собрались хорошие исполнители, а усиление состава Марлосом добавило креатива в игре. Очень много талантливой молодежи. Я думаю, что нам по силам. Тем более, что сейчас Роналду — это уже не тот Роналду.

Несмотря на блестящую игру звезды сборной Португалии за туринский Ювентус, Воробей считает, что 34-летний форвард уже понемногу сдает позиции.

— Роналду сдает понемногу позиции. Так что шансы есть, и шансы хорошие. Считаю, что они 50 на 50. Я верю, что у нас должно получиться все.

Также футболист принял участие в челлендже на жонглирование мячом, который успешно выиграл.

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Напомним, сборная Украины по футболу уже прибыла в Португалию на стартовый матч в отборе к Евро-2020.

ФотоSport.ua

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