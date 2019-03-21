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Воробей: Шанси у нашої збірної є, Роналду вже не той

Колишній форвард збірної України Андрій Воробей поділився очікуваннями від старту збірної України у відборі на Євро-2020 та дав кілька порад майбутнім футболістам.

Андрій Воробей

Екс-форвард збірної України, Шахтаря та Металіста Андрій Воробей поділився своїми очікуваннями від старту збірної України у кваліфікації до чемпіонату Європи-2020. Про це футболіст розповів у програмі Футбік.

— Шанси є. Хороший суперник. Багато говорять і думають, що шансів мало. Однак, я вірю в нашу збірну. Тому що зараз дійсно зібралися хороші виконавці, а посилення складу Марлосом додало креативу в грі. Дуже багато талановитої молоді. Я думаю, що нам під силу. Тим більше, що зараз Роналду — це вже не той Роналду.

Попри блискучу гру зірки збірної Португалії за туринський Ювентус, Воробей вважає, що 34-річний форвард вже потрохи здає позиції.

— Роналду здає потроху позиції. Так що шанси є, і шанси хороші. Вважаю, що вони 50 на 50. Я вірю, що у нас повинно вийти все.

Також футболіст взяв участь у челенджі на жонглювання м’ячем, який успішно виграв.

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Нагадаємо, збірна України з футболу вже прибула до Португалії на стартовий матч у відборі до Євро-2020.

Фото: Sport.ua

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