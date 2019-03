Завершились отборочные матчи Кубка Африки-2019, по итогам которых определились все 24 сборные — участницы финальной части турнира.

Участники Кубка Африки-2019:

Алжир, Ангола, Бенин, Бурунди, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, ДР Конго, Египет, Зимбабве, Камерун, Кения, Кот-д’Ивуар, Мадагаскар, Мали, Марокко, Мавритания, Намибия, Нигерия, ЮАР, Сенегал, Танзания Тунис, Уганда.

After the Long journey .. the full participants for the 2019 Total Africa Cup of Nations has been completed.

24 countries are due to battle to become the next continental champions are revelead in this video, Who will hold the trophy? #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/CAFyDwdnD8

— CAF (@CAF_Online) 25 марта 2019 г.