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Кубок Африки-2019: визначилися всі учасники

Стали відомі усі учасники Кубка Африки 2019 року.

Кубок Африки

Завершилися відбіркові матчі Кубка Африки-2019, за підсумками яких визначилися всі 24 збірні – учасниці фінальної частини турніру.

Учасники Кубка Африки-2019:

Алжир, Ангола, Бенін, Бурунді, Гана, Гвінея, Гвінея-Бісау, ДР Конго, Єгипет, Зімбабве, Камерун, Кенія, Кот-д’Івуар, Мадагаскар, Малі, Марокко, Мавританія, Намібія, Нігерія, ПАР, Сенегал, Танзанія,  Туніс, Уганда.

Чинним володарем трофею є збірна Камеруну, яка завоювала титул у 2017 році.

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Кубок Африки-2019 пройде у Єгипті з 21 червня по 19 липня.

Нагадаємо, у Ріо-де-Жанейро відбулося жеребкування 46-го розіграшу Копа Америка-2019.

ФотоCAF

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