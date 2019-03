Завершилися відбіркові матчі Кубка Африки-2019, за підсумками яких визначилися всі 24 збірні – учасниці фінальної частини турніру.

Учасники Кубка Африки-2019:

Алжир, Ангола, Бенін, Бурунді, Гана, Гвінея, Гвінея-Бісау, ДР Конго, Єгипет, Зімбабве, Камерун, Кенія, Кот-д’Івуар, Мадагаскар, Малі, Марокко, Мавританія, Намібія, Нігерія, ПАР, Сенегал, Танзанія, Туніс, Уганда.

After the Long journey .. the full participants for the 2019 Total Africa Cup of Nations has been completed.

24 countries are due to battle to become the next continental champions are revelead in this video, Who will hold the trophy? #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/CAFyDwdnD8

— CAF (@CAF_Online) 25 марта 2019 г.