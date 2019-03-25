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Золотой кубок КОНКАКАФ-2019: определились все участники

Стал известен состав участников Золотого кубка КОНКАКАФ-2019.

Золотой Кубок КОНКАКАФ

Определились участники Золотого кубка КОНКАКАФ-2019, в котором примут участие 16 национальных сборных.

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Участие в розыгрыше Золотого кубка КОНКАКАФ буреть зоны Северной Америки, Центральной Америки и Карибского бассейна.

Участники Золотого Кубка КОНКАКАФ-2019

Мексика Мартиника
Коста-Рика Кюрасао
Панама Бермуды
Гондурас Куба
США Гайана
Тринидад и Тобаго Никарагуа
Гаити Ямайка
Канада Сальвадор

На групповом этапе участники будут разбиты на четыре группы по четыре команде в каждой. В стадию плей-офф выйдут по две лучшие в каждой группе.

Турнир стартует 15 июня и продлится до 7 июля 2019 года.

Напомним, в Рио-де-Жанейро состоялась жеребьевка 46-го розыгрыша Копа Америка-2019.

ФотоGold Cup 2019

Источник: CONCACAF Gold Cup

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