Стал известен состав участников Золотого кубка КОНКАКАФ-2019.
Определились участники Золотого кубка КОНКАКАФ-2019, в котором примут участие 16 национальных сборных.
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Участие в розыгрыше Золотого кубка КОНКАКАФ буреть зоны Северной Америки, Центральной Америки и Карибского бассейна.
Участники Золотого Кубка КОНКАКАФ-2019
|Мексика
|Мартиника
|Коста-Рика
|Кюрасао
|Панама
|Бермуды
|Гондурас
|Куба
|США
|Гайана
|Тринидад и Тобаго
|Никарагуа
|Гаити
|Ямайка
|Канада
|Сальвадор
На групповом этапе участники будут разбиты на четыре группы по четыре команде в каждой. В стадию плей-офф выйдут по две лучшие в каждой группе.
Турнир стартует 15 июня и продлится до 7 июля 2019 года.
Напомним, в Рио-де-Жанейро состоялась жеребьевка 46-го розыгрыша Копа Америка-2019.
Фото: Gold Cup 2019
Источник: CONCACAF Gold Cup