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Отбор на Евро-2020: календарь и результаты матчей

Факты ICTV предлагают ознакомиться с результатами и расписанием матчей отбора на Евро-2020.

Календарь отбора Евро-2020

Отборочный этап на чемпионат Европы 2020 года стартует 21 марта и продлится до ноября 2019 года.

Сборная Украины попала в группу В вместе с командами Португалии, Сербии, Литвы и Люксембурга.

Читайте: Календарь сборной Украины в отборе на Евро-2020

Подопечные Андрея Шевченко начнут отбор с выездного матча против действующих чемпионов Европы Португалии 22 марта 2019, а завершат выездным поединком против сборной Сербии 17 ноября 2019.

Группа А

Команда И В Н П З П О
1.  Англия 1 1 0 0 5 0 3
2.  Черногория 1 0 1 0 1 1 1
3.  Болгария 1 0 1 0 1 1 1
4.  Косово 0 0 0 0 0 0 0
5.  Чехия 1 0 0 1 0 5 0

 

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03
19:00 Болгария 1:1 Черногория 21:45 Косово _:_ Болгария
21:45 Англия 5:0 Чехия 21:45 Черногория _:_ Англия

Группа В

Команда И В Н П З П О
1.  Люксембург 1 1 0 0 2 1 3
2.  Португалия 1 0 1 0 0 0 0
3.  Украина 1 0 1 0 0 0 0
4.  Сербия 0 0 0 0 0 0 0
5.  Литва 1 0 0 1 1 2 0

 

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03
21:45 Люксембург 2:1 Литва 21:45 Люксембург _:_ Украина
21:45 Португалия 0:0 Украина 21:45 Португалия _:_ Сербия

Группа С

Команда И В Н П З П О
1.  Сев.Ирландия 2 2 0 0 4 1 6
2.  Германия 1 1 0 0 3 2 3
3.  Нидерланды 2 1 0 0 6 3 3
4.  Эстония 1 0 0 1 0 2 0
5.  Беларусь 2 0 0 2 1 6 0

 

1 тур. 21.03 2 тур. 24.03
21:45 Нидерланды 4:0 Беларусь 21:45 Нидерланды 2:3 Германия
21:45 Сев.Ирландия 2:0 Эстония 21:45 Сев.Ирландия 2:1 Беларусь

Группа D

Команда И В Н П З П О
1.  Швейцария 1 1 0 0 2 0 3
2.  Ирландия 1 1 0 0 1 0 3
3.  Дания 0 0 0 0 0 0 0
4.  Гибралтар 1 0 0 1 0 1 0
5.  Грузия 1 0 0 1 0 2 0

 

1 тур. 23.03 2 тур. 26.03
16:00 Грузия 0:2 Швейцария 21:45 Ирландия _:_ Грузия
19:00 Гибралтар 0:1 Ирландия 21:45 Швейцария _:_ Дания

Группа E

Команда И В Н П З П О
1.  Словакия 2 1 0 1 2 1 3
2.  Уэльс 1 1 0 0 1 0 3
3.  Венгрия 2 1 0 1 2 3 3
4.  Хорватия 2 1 0 1 3 3 3
5.  Азербайджан 1 0 0 1 1 2 0

 

1 тур. 21.03 2 тур. 24.03
21:45 Хорватия 2:1 Азербайджан 16:00 Уэльс 1:0 Словакия
21:45 Словакия 2:0 Венгрия 19:00 Венгрия 2:1 Хорватия

Группа F

Команда И В Н П З П О
1.  Швеция 1 1 0 0 2 1 3
2.  Испания 1 1 0 0 2 1 3
3.  Мальта 1 1 0 0 2 1 3
4.  Румыния 1 0 0 1 1 2 0
5.  Норвегия 1 0 0 1 1 2 0
6.  Фарерские о-ва 1 0 0 1 1 2 0

 

1 тур. 23.03 2 тур. 26.03
19:00 Мальта 2:1 Фареры 21:45 Мальта _:_ Испания
19:00 Швеция 2:1 Румыния 21:45 Норвегия _:_ Швеция
21:45 Испания 2:1 Норвегия 21:45 Румыния _:_ Фареры

Группа G

Команда И В Н П З П О
1.   Польша 2 2 0 0 3 0 6
2.   Израиль 2 1 1 0 5 3 4
3.   Македония 2 1 1 0 4 2 4
4.   Словения 2 0 2 0 2 2 2
5.   Австрия 2 0 0 2 2 5 0
6.   Латвия 2 0 0 2 1 5 0

 

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03
21:45 Австрия 0:1 Польша 19:00 Израиль 4:2 Австрия
21:45 Израиль 1:1 Словения 21:45 Польша 2:0 Латвия
21:45 Македония 3:1 Латвия 21:45 Словения 1:1 Македония

Группа H

Команда И В Н П З П О
1.   Франция 1 1 0 0 4 1 3
2.   Турция 1 1 0 0 2 0 3
3.   Исландия 1 1 0 0 2 0 3
4.   Албания 1 0 0 1 0 2 0
5.   Андорра 1 0 0 1 0 2 0
6.   Молдова 1 0 0 1 1 4 0

 

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03
21:45 Албания 0:2 Турция 19:00 Турция _:_ Молдова
21:45 Андорра 0:2 Исландия 21:45 Андорра _:_ Албания
21:45 Молдова 1:4 Франция 21:45 Франция _:_ Исландия

Группа I

Команда И В Н П З П О
1.   Бельгия 2 2 0 0 5 1 6
2.   Кипр 2 1 0 1 5 2 3
3.   Россия 2 1 0 1 3 3 3
4.   Казахстан 2 1 0 1 3 4 0
5.   Шотландия 2 1 0 1 2 3 0
6.   Сан-Марино 2 0 0 2 0 7 0

 

1 тур. 21.03 2 тур. 24.03
17:00 Казахстан 3:0 Шотландия 16:00 Казахстан 0:4 Россия
19:00 Кипр 5:0 Сан-Марино 19:00 Сан-Марино 0:2 Шотландия
21:45 Бельгия 3:1 Россия 21:45 Кипр 0:2 Бельгия

Группа J

Команда И В Н П З П О
1.   Италия 1 1 0 0 2 0 3
2.   Греция 1 1 0 0 2 0 3
3.   Босния и Герцеговина 1 1 0 0 2 1 3
4.   Армения 1 0 0 1 1 2 0
5.   Лихтенштейн 1 0 0 1 0 2 0
6.   Финляндия 1 0 0 1 0 2 0

 

1 тур. 23.03 2 тур. 26.03
21:45 Италия 2:0 Финляндия 19:00 Армения _:_ Финляндия
21:45 Босния и Герцеговина 2:1 Армения 21:45 Босния и Герцеговина _:_ Греция
21:45 Лихтенштейн 0:2 Греция 21:45 Италия _:_ Лихтенштейн

Также Факты ICTV предлагают ознакомиться с результатами всех матчей Лиги наций.

Фото: Getty Images

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