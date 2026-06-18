Сын телеведущей Леси Никитюк отмечает свой первый день рождения. Оскар исполнился один год.

Об этом звезда сообщила в социальной сети Instagram, опубликовав серию трогательных Stories.

Сыну Леси Никитюк исполнился один год

– Конечно, хочется поделиться с вами маленьким семейным праздником. Нашему Осику исполнился один год. Год тому назад ты родился таким маленьким… Но таким сильным мальчиком. В первую ночь под страшные звуки тревоги и грома ракет ты спал. Ты уже знал, что наша с папой любовь к тебе будет защищать тебя всегда, – написала Леся Никитюк.

В следующей Stories звезда назвала своего сына Оскара “12-килограммовой вкусняшкой”.

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Год назад телеведущая Леся Никитюк впервые стала мамой, опубликовав фотографии с новорожденным сыном и мужем-военным Дмитрием Бабчуком.

Осенью 2025 года Никитюк впервые показала лицо сына, в частности, его профиль, умиляя своих поклонников.

Позже Никитюк призналась, как ее изменило материнство, а также высказалась о предстоящей свадьбе.

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