Сыну Леси Никитюк исполнился один год: телеведущая трогательно поздравила Оскара
- Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась в Instagram трогательными кадрами по случаю первого дня рождения сына Оскара.
- Звезда нежно поздравила малыша, которого назвала "12-килограммовой вкусняшкой", и вспомнила, как год назад он заснул в первую ночь под звуки ракетного обстрела и воздушной тревоги.
Сын телеведущей Леси Никитюк отмечает свой первый день рождения. Оскар исполнился один год.
Об этом звезда сообщила в социальной сети Instagram, опубликовав серию трогательных Stories.
Сыну Леси Никитюк исполнился один год
– Конечно, хочется поделиться с вами маленьким семейным праздником. Нашему Осику исполнился один год. Год тому назад ты родился таким маленьким… Но таким сильным мальчиком. В первую ночь под страшные звуки тревоги и грома ракет ты спал. Ты уже знал, что наша с папой любовь к тебе будет защищать тебя всегда, – написала Леся Никитюк.
В следующей Stories звезда назвала своего сына Оскара “12-килограммовой вкусняшкой”.
Год назад телеведущая Леся Никитюк впервые стала мамой, опубликовав фотографии с новорожденным сыном и мужем-военным Дмитрием Бабчуком.
Осенью 2025 года Никитюк впервые показала лицо сына, в частности, его профиль, умиляя своих поклонников.
Позже Никитюк призналась, как ее изменило материнство, а также высказалась о предстоящей свадьбе.