Оккупационная власть Крыма вывозит семьи и имущество с полуострова — АТЕШ
- Движение АТЕШ сообщает, что оккупационная власть Крыма вывозит свои семьи и имущество из-за усиления ударов ВСУ.
- Оккупанты стремятся завершить переезд до 21 июня.
Представители оккупационной администрации и силовики во временно оккупированном Крыму активно вывозят свои семьи и имущество на фоне усиления ударов Сил обороны по военным объектам полуострова.
Об этом в четверг, 18 июня, сообщило военно-партизанское движение АТЕШ.
Оккупационные власти Крыма вывозят родственников и имущество
Отмечается, что все чаще фигурирует дата 21 июня — именно до этого дня значительная часть лиц пытается завершить переезд своих родственников.
Также фиксируется рост спроса на услуги по перевозке личных вещей и организации выезда.
Партизаны подчеркивают, что такие действия свидетельствуют о реальных настроениях среди тех, кто на протяжении лет убеждал население в “полной безопасности” Крыма.
— Пока обычных людей призывают сохранять спокойствие, представители оккупационных структур предпочитают готовить пути отхода для себя и своих близких. АТЕШ продолжает получать информацию из различных структур Крыма и внимательно следит за развитием ситуации, — говорится в сообщении.
Напомним, недавно движение АТЕШ сообщало, что командование Черноморского флота РФ готовится к эвакуации органов управления из Севастополя на территорию России, в Новороссийск, после ударов ВСУ по Крыму.
Командующий Сил беспилотных систем майор Роберт (Мадяр) Бровди заявлял, что Силы беспилотных систем готовятся к масштабной кампании, целью которой является полная логистическая изоляция Крыма от России путем массированного применения дронов.