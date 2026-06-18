Представители оккупационной администрации и силовики во временно оккупированном Крыму активно вывозят свои семьи и имущество на фоне усиления ударов Сил обороны по военным объектам полуострова.

Об этом в четверг, 18 июня, сообщило военно-партизанское движение АТЕШ.

Оккупационные власти Крыма вывозят родственников и имущество

Отмечается, что все чаще фигурирует дата 21 июня — именно до этого дня значительная часть лиц пытается завершить переезд своих родственников.

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Также фиксируется рост спроса на услуги по перевозке личных вещей и организации выезда.

Партизаны подчеркивают, что такие действия свидетельствуют о реальных настроениях среди тех, кто на протяжении лет убеждал население в “полной безопасности” Крыма.

— Пока обычных людей призывают сохранять спокойствие, представители оккупационных структур предпочитают готовить пути отхода для себя и своих близких. АТЕШ продолжает получать информацию из различных структур Крыма и внимательно следит за развитием ситуации, — говорится в сообщении.

Напомним, недавно движение АТЕШ сообщало, что командование Черноморского флота РФ готовится к эвакуации органов управления из Севастополя на территорию России, в Новороссийск, после ударов ВСУ по Крыму.

Командующий Сил беспилотных систем майор Роберт (Мадяр) Бровди заявлял, что Силы беспилотных систем готовятся к масштабной кампании, целью которой является полная логистическая изоляция Крыма от России путем массированного применения дронов.

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