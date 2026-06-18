Министр иностранных дел России Сергей Лавров после сегодняшней атаки беспилотников на Москву заявил, что российские войска продолжат регулярно наносить массированные удары по объектам в Украине.

Об этом сообщают российские СМИ.

Лавров угрожает Украине новыми массированными атаками

Комментируя атаку беспилотников на российскую столицу, глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что “одних слов” в отношении Украины уже недостаточно.

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По его словам, российские военные получили задание от российского диктатора Владимира Путина осуществлять регулярные обстрелы целей, которые, как утверждают в Кремле, напрямую влияют на боеспособность Вооруженных сил Украины.

— Это задание поставлено верховным главнокомандующим, наши вооруженные силы выполняют его и будут выполнять, — заявил Лавров.

Напомним, в ночь на четверг, 18 июня, Силы обороны Украины во второй раз нанесли удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу.

На территории предприятия возник масштабный пожар. Огонь охватил как минимум пять объектов, среди которых установки по переработке нефти и резервуары.

Кроме объекта в Московском регионе, украинские военные также поразили цели в Ростовской области и на временно оккупированных территориях Украины.

Президент Владимир Зеленский в Брюсселе заявил, что Украина продолжит наносить ответные удары по российским объектам, в частности в Москве, если Россия не прекратит агрессию.

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