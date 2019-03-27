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В Украине стартует новый сезон международного турнира Red Bull Neymar Jr’s Five

Бразильский футболист Неймар готовится к возвращению после травмы и к коронации двух новых мировых чемпионов своего ежегодного авторского турнира Red Bull Neymar Jr’s Five.

Red Bull Neymar Jr's Five

Квалификации крупнейшего в мире международного чемпионата по футболу в формате 5х5 снова стартовали, и команды со всего мира начинают свой путь от локальных отборов до Финала, который состоится в июле в Instituto Projeto Neymar Jr в Прая-Гранди, Бразилия. Как всегда, подарком для победителей станет встреча с легендарным Неймаром и игра против талантливого бразильца и его товарищей по команде.

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В прошлом году более 125 тыс. игроков приняли участие в турнире Red Bull Neymar Jr’s Five. Среди них – более 2000 участников украинских отборов. А в этом году в Украине пройдет еще больше квалификаций!

Украинские отборочные турниры Red Bull Neymar Jr’s Five пройдут с 6 апреля по 9 июня в девяти городах: Запорожье, Днепре, Николаеве, Одессе, Мариуполе, Виннице, Харькове, Львове и Киеве.

Победители локальных квалификаций встретятся в Национальном финале, который определит лучшую команду Украины, что получит билет на Мировой Финал в Бразилии!

Правила остаются без изменений. Соревноваться в чемпионате могут все желающие от любителей до профессионалов, парни и девушки, в возрасте от 18 до 25 лет (в команде также допускаются два игрока старше 25 лет). Формат тот же – 10-минутный интенсивный матч 5 на 5, никаких вратарей, и потеря игрока каждый раз, когда соперник забивает гол. Цель-максимум: ПЕРЕИГРАТЬ ВСЕХ!

Старт квалификаций 6 апреля с Запорожья! Чтобы узнать об украинских отборочных турнирах и правилах Red Bull Neymar Jr’s Five, заходите на сайт Red Bull Neymar Jr’s Five и регистрируйте вашу команду!

О Red Bull Neymar Jr’s Five

Это авторский турнир по мини-футболу бразильской звезды Неймара, в котором игроки в возрасте от 18 до 25 лет со всех уголков мира вместе отдаются общей страсти: футболу. Это динамичное, техническое и интересное соревнование.

Более 40 стран с 6 континентов проведут отборочные турниры, где игроки будут соревноваться с общей мечтой – пройти путь от локального отбора в национальный финал, и получить билет на Мировой финал, который уже в четвертый раз будет проходить на стадионе Instituto Projeto Neymar Jr в Прая-Гранди, Бразилия.

Ранее Неймар возглавил список самых дорогих футболистов мира по версии KPMG.

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