Президент Владимир Зеленский сообщил, что переговоры с Россией будут возобновлены, однако могут проходить в другом формате, в частности с участием представителей Европы.

Об этом глава государства заявил 19 июня во время совместного брифинга в Киеве с президентом Гондураса Насри Асфурой.

Зеленский о формате переговоров с Россией

— Раунды переговоров, я думаю, возобновятся. Вопрос — в каком формате? Европейцы за то, чтобы это был общий трек — американцы-европейцы. Я, и все также, поддерживают трек, который мы предложили последним. Я верю в двусторонние переговоры, но, чтобы партнеры обязательно были, — сказал Зеленский.

По его словам, Украина рассчитывает на достижение ряда важных целей, среди которых получение гарантий безопасности после завершения войны и вступление в Европейский Союз.

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Также президент подчеркнул, что России сейчас предоставляют возможность самостоятельно определиться относительно формата будущих переговоров.

— Мы даем возможность русским выбирать формат, – сказал глава государства.

Напомним, во время саммита G7 президент США Дональд Трамп заявил, что Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому нужно поговорить. Однако, по словам Трампа, они оба не знают, как это сделать.

Последний раунд трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России состоялся в Женеве 17-18 февраля. После этого Соединенные Штаты переключили основное внимание на войну в Иране.

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