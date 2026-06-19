Президент Гондураса Насри Асфура прибыл в Киев, сообщил глава нашего государства Владимир Зеленский.

Зеленский о визите Насри Асфура в Украину

Свой первый визит в Украину он начал с чествования памяти погибших украинских воинов, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По информации Офиса президента, в столице лидеры прошли вдоль Стены памяти возле Михайловского собора и отдали почтение защитникам, которые погибли, обороняя Украину.

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— Свой первый визит в Украину президент Гондураса Насри Асфура начал с памяти павших украинских воинов. Это важный жест уважения наших людей, которые отдали жизнь за Украину, за свободу и мир. Ценим такую ​​поддержку, солидарность с нашим народом и понимание того, через что сегодня проходит Украина, — написал Зеленский в Telegram в пятницу.

Он также заявил о вечной памяти и благодарности всем украинским защитникам и защитницам, погибшим в результате российской агрессии.

Напомним, что в пресс-службе Укрзализныци сообщали, что вместе с президентом Гондураса в Киев прибыла министер иностранных дел страны Мирея Агуэро.

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