Президент Гондураса Насри Асфура впервые прибыл в Украину
- Президент Гондураса Насри Асфура прибыл в Киев с первым визитом в Украину и вместе с Владимиром Зеленским почтил память погибших украинских воинов.
- Лидеры прошли вдоль Стены памяти возле Михайловского собора и отдали дань защитникам и защитницам, погибшим при обороне Украины.
- Зеленский назвал этот визит важным жестом уважения к украинцам, которые отдали жизнь за свободу и мир, и поблагодарил Гондурас за поддержку и солидарность.
Президент Гондураса Насри Асфура прибыл в Киев, сообщил глава нашего государства Владимир Зеленский.
Зеленский о визите Насри Асфура в Украину
Свой первый визит в Украину он начал с чествования памяти погибших украинских воинов, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
По информации Офиса президента, в столице лидеры прошли вдоль Стены памяти возле Михайловского собора и отдали почтение защитникам, которые погибли, обороняя Украину.
— Свой первый визит в Украину президент Гондураса Насри Асфура начал с памяти павших украинских воинов. Это важный жест уважения наших людей, которые отдали жизнь за Украину, за свободу и мир. Ценим такую поддержку, солидарность с нашим народом и понимание того, через что сегодня проходит Украина, — написал Зеленский в Telegram в пятницу.
Он также заявил о вечной памяти и благодарности всем украинским защитникам и защитницам, погибшим в результате российской агрессии.
Напомним, что в пресс-службе Укрзализныци сообщали, что вместе с президентом Гондураса в Киев прибыла министер иностранных дел страны Мирея Агуэро.