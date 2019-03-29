Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк должен освободить дом в графстве Чешир, который принадлежит тренеру Манчестер Юнайтед Уле Гуннару Сульшеру.

Уле Гуннар Сульшер после своего утверждения на пост главного тренера Манчестер Юнайтед планирует въехать в свое имение в Чешире вместе с семьей. Однако, для этого ему нужно выселить арендатора — защитника Ливерпуля Вирджила ван Дейка.

Дело в том, что голландец арендовал дом в Сульшера, пока тот находился в Норвегии вместе с семьей. Сначала Сульшер даже пытался продать дом, но не нашлось покупателей.

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На вопрос клубного канала МЮ — обсуждал ли он с Ван Дейком ситуацию, Сульшер в шутливой форме ответил:

— Да, я его выселил. Мы с семьей действительно наслаждались последними восемью годами, прожитыми в Норвегии, и это будет изменением для них, но мы все с нетерпением ждем этого.

В последнее время Сульшер проживал в гостинице Лоури, где в течение работы в МЮ останавливался экс-наставник красных дьяволов Жозе Моуринью.

Кстати, новое соглашение Сульшера с манкунианцами рассчитана на 3 года.

Источник: MUTV