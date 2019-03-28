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Сульшер в образе Бильбо возглавил МЮ: телеканал объявил о контракте сценой с Хоббита

Норвежский телеканал объявил о подписании контракта Уле Гуннара Сульшера с Манчестер Юнайтед сценой из фильма Хоббит: Неожиданное путешествие.

Сульшер Хоббит

Норвежский телеканал TV2 остроумно отреагировал на подписание нового контракта Уле Гуннара Сульшер с Манчестер Юнайтед.

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Главный тренер красных дьяволов предстал в образе Хоббита Бильбо Бэггинса из трилогии Хоббит. Для ролика взяли сцену из первой части Хоббит: Неожиданное путешествие, где именно обыгрывалась тема контракта.

Ранее фанаты заметили сходство Сульшера с актером Энди Серкисом, сыгравший в Хоббите и Властелине колец роль Голлума.

Напомним, Уле Гуннар Сульшер утвержден на посту главного тренера Манчестер Юнайтед.

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