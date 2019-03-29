Захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк повинен звільнити будинок у графстві Чешир, який належить тренеру Манчестер Юнайтед Уле Гуннару Сульшеру.

Уле Гуннар Сульшер після свого затвердження на пост головного тренера Манчестер Юнайтед планує в’їхати у свій маєток у Чеширі разом із сім’єю. Однак, для цього йому потрібно виселити орендаря — захисника Ліверпуля Вірджила ван Дейка.

Справа в тому, що нідерландець орендував будинок у Сульшера, поки той перебував у Норвегії разом із сім’єю. Спочатку Сульшер навіть намагався продати будинок, але не знайшлося покупців.

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На запитання клубного каналу МЮ — чи обговорював він з Ван Дейком ситуацію, що склалася, Сульшер в жартівливій формі відповів:

— Так, я його виселив. Ми з сім’єю дійсно насолоджувалися останніми вісьмома роками, прожитими в Норвегії, і це буде зміною для них, але ми всі з нетерпінням чекаємо цього.

Останнім часом Сульшер проживав у готелі Лоурі, де протягом роботи в МЮ зупинявся екс-наставник червоних дияволів Жозе Моурінью.

До речі, нова угода Сульшера з манкуніанцями розрахована на 3 роки.

Джерело: MUTV