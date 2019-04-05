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Роналду проиграл суд немецкому изданию

Немецкий журнал Der Spiegel выиграл суд у форварда туринского Ювентуса Криштиану Роналду.

Криштиану Роналду плачет

Футболист сборной Португалии и туринского Ювентуса Криштиану Роналду проиграл дело в суде немецкому журналу Der Spiegel относительно публикаций на основе данных Football Leaks.

В опубликованных материалах говорилось об уклонении от уплаты налогов португальца и методах, которые были использованы.

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Юристы Роналду подали в суд на журнал, обвинив в нарушении прав на частную жизнь, поскольку документы были взяты после взлома компьютера адвоката футболиста.

В феврале 2017 суд Гамбурга обязал Der Spiegel временно удалить с сайта все статьи, касающиеся этого дела.

Если бы Der Spiegel проиграл, журнал был бы оштрафован на €250 тыс.

Напомним, в января 2019 года суд в Мадриде объявил приговор Роналду по делу о неуплате налогов.

Фото: Getty Images

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