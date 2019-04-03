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Факты / Спорт

Интер собирается судиться с Бекхэмом за названия

Миланский Интер планирует подать в суд на клуб Дэвида Бекхэма Интер Майами.

Девід Бекхем

Миланский Интер намерен подать в суд на клуб Дэвида Бекхэма Интер Майами.

В руководстве нерадзурри недовольны словом Интер в названии и собираются защищать право собственности на товарный знак. Бренд был зарегистрирован миланским клубом для представления на рынке.

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В MLS отметили, что слово “интер” в названии клуба — это сокращение от international (международный), и этот термин часто используют в контексте обозначения футбольных команд.

Клуб Бекхэма дебютирует в MLS в сезоне-2020.

К слову, недавно Дэвид Бекхэм приобрел 10 процентов акций клуба Салфорд Сити.

ИсточникCalsiomercado

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