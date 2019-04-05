Німецький журнал Der Spiegel виграв суд у форварда туринського Ювентуса Криштіану Роналду.

Футболіст збірної Португалії та туринського Ювентуса Криштіану Роналду програв справу у суді німецькому журналу Der Spiegel щодо публікацій на основі даних Football Leaks.

В опублікованих матеріалах розповідалося про ухилення від сплати податків португальця та методах, які були використані.

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Юристи Роналду подали до суду на журнал, звинувативши у порушенні прав на приватне життя, оскільки документи були взяті після злому комп’ютера адвоката футболіста.

У лютому 2017 року суд Гамбурга зобов’язав Der Spiegel тимчасово видалити із сайту усі статті, які стосувалися цієї справи.

Якби Der Spiegel програв, журнал був би оштрафований на €250 тис.

Нагадаємо, у січні 2019 року суд в Мадриді оголосив вирок Роналду у справі про несплату податків.