Смотрите онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Лиги чемпионов Тоттенхэм — Манчестер Сити на Фактах ICTV во вторник, 9 апреля, в 22.00.

Матч Тоттенхэм — Манчестер Сити состоится во вторник, 9 апреля, в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

Лондонцы в Лиге чемпионов чувствуют себя уверенно. В прошлом туре они одолели Боруссию, выиграв на своем поле со счетом 3:0 и закрепив успех на выезде – 0:1.

Манчестер Сити в этом сезоне набрал прекрасную форму. За восемь лигочемпионских матчей команде было сложно только с Лионом, с которым она встретилась на групповой стадии. Тогда Сити один раз сыграл вничью и один раз проиграл.

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По мнению букмекеров, взять верх в противостоянии 1/4 финала Лиги чемпионов смогут именно футболисты, возглавляемые Пепом Гвардиолой – 1.88 против 4.10.

Прогноз Фактов ICTV

Тоттенхэм – Манчестер Сити – 1:2.