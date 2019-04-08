Прямую трансляцию матча 1/4 финала Лиги чемпионов между Тоттенхэмом и Манчестер Сити покажет телеканал Футбол 1.

В матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА Тоттенхэм дома сыграет с Манчестер Сити. Матч пройдет 9 апреля в Лондоне на стадионе Тоттенхэм Хотспур Стэдиум.

Начало матча в 22:00.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1.

Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции матча Тоттенхэм – Манчестер Сити на Фактах ICTV.