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Где смотреть Тоттенхэм — Манчестер Сити

Прямую трансляцию матча 1/4 финала Лиги чемпионов между Тоттенхэмом и Манчестер Сити покажет телеканал Футбол 1.

Деле Алли, Гарри Кейн

В матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА Тоттенхэм дома сыграет с Манчестер Сити. Матч пройдет 9 апреля в Лондоне на стадионе Тоттенхэм Хотспур Стэдиум.

Начало матча в 22:00.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1.

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Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETVlivesportsmotrisport и SportLive.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции матча Тоттенхэм – Манчестер Сити на Фактах ICTV.

Фото: Getty Images

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