Прямую трансляцию матча 1/4 финала Лиги чемпионов между Аяксом и Ювентусом покажет телеканал Футбол 1.

В матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА Аякс дома сыграет с итальянским Ювентусом. Матч пройдет 10 апреля в Амстердаме на стадионе Йохан Кройф Арена.

Начало матча в 22:00.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1.

Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции матча Аякс — Ювентус на Фактах ICTV.

Фото: Ajax