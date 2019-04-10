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Где смотреть Аякс — Ювентус

Прямую трансляцию матча 1/4 финала Лиги чемпионов между Аяксом и Ювентусом покажет телеканал Футбол 1.

Аякс

В матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА Аякс дома сыграет с итальянским Ювентусом. Матч пройдет 10 апреля в Амстердаме на стадионе Йохан Кройф Арена.

Начало матча в 22:00.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1.

Читайте: Лига чемпионов: календарь и результаты матчей Ливерпуль уверенно обыграл Порту в первом матче 1/4 финала ЛЧ Где смотреть Аякс — Ювентус

Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETVlivesportsmotrisport и SportLive.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции матча Аякс — Ювентус на Фактах ICTV.

ФотоAjax

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