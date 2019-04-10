Прямую трансляцию матча 1/4 финала Лиги чемпионов между Аяксом и Ювентусом покажет телеканал Футбол 1.
В матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА Аякс дома сыграет с итальянским Ювентусом. Матч пройдет 10 апреля в Амстердаме на стадионе Йохан Кройф Арена.
Начало матча в 22:00.
Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1.Читайте: Лига чемпионов: календарь и результаты матчей Ливерпуль уверенно обыграл Порту в первом матче 1/4 финала ЛЧ Где смотреть Аякс — Ювентус
Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.
Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции матча Аякс — Ювентус на Фактах ICTV.
Фото: Ajax