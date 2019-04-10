Пряму трансляцію матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між Аяксом та Ювентусом покаже телеканал Футбол 1.
У матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Аякс вдома зіграє з італійським Ювентусом. Матч пройде 10 квітня в Амстердамі на стадіоні Йохан Кройф Арена.
Початок матчу о 22:00.
Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1.Читайте: Ліга чемпіонів: календар та результати матчів Ліверпуль впевнено обіграв Порту у першому матчі 1/4 фіналу ЛЧ Де дивитися Аякс — Ювентус
Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.
Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції матчу Аякс — Ювентус на Фактах ICTV.
Фото: Ajax