Смотрите онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Лиги чемпионов Аякс — Ювентус на Фактах ICTV в среду, 10 апреля, в 22.00.

Матч Аякс — Ювентус состоится в среду, 10 апреля, в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

Встречу будет принимать стадион Йохан Кройфф Арена в Амстердаме.

В грядущем матче за Аякс на поле точно не выйдут трое исполнителей – Хассан Банде (травма), Карел Эйтинг (травма) и Нуссаир Мазрауи (дисквалификация).

Ювентус точно не сможет рассчитывать на Хуана Куадрадо, Андреа Барцальи и Мартина Касереса, которые еще не восстановились после травм.

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До этого Аякс и Ювентус встречались 12 раз, 6 матчей победой закончил Юве, две игры триумфовал Аякс, а 4 противостояния закончились вничью.

Прогноз Фактов ICTV

Аякс — Ювентус – 1:2.