PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Аякс — Ювентус: онлайн-трансляция матча

Смотрите онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Лиги чемпионов Аякс — Ювентус на Фактах ICTV в среду, 10 апреля, в 22.00.

Аякс — Ювентус: онлайн-трансляция матча

Матч Аякс — Ювентус состоится в среду, 10 апреля, в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

Встречу будет принимать стадион Йохан Кройфф Арена в Амстердаме.

В грядущем матче за Аякс на поле точно не выйдут трое исполнителей – Хассан Банде (травма), Карел Эйтинг (травма) и Нуссаир Мазрауи (дисквалификация).

Ювентус точно не сможет рассчитывать на Хуана Куадрадо, Андреа Барцальи и Мартина Касереса, которые еще не восстановились после травм.

Читайте: Где смотреть Аякс — Ювентус

До этого Аякс и Ювентус встречались 12 раз, 6 матчей победой закончил Юве, две игры триумфовал Аякс, а 4 противостояния закончились вничью.

Прогноз Фактов ICTV

Аякс — Ювентус – 1:2.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка