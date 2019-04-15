15 апреля 1989 в Шеффилде произошла самая ужасная трагедия в истории английского футбола. На стадионе Хиллсборо в давке погибли 96 человек.

Ужасная трагедия на стадионе Хиллсборо 15 апреля 1989 года стала одной из самых страшных в истории британского футбола. 94 болельщика клуба Ливерпуль были задавлены насмерть на стадионе клуба Шеффилд Уэнсдей — Хиллсборо — во время полуфинального матча Кубка Англии против Ноттингем Форест. Позже умерли еще двое пострадавших.

Трагедия на Хиллсборо

15 апреля 1989 в Шеффилде на стадионе Хиллсборо в полуфинале Кубка Англии встречались Ноттингем Форрест и Ливерпуль. Игра должна была начаться в 15.00. Из-за дорожных работ часть фанатов мерсисайдцев досталась арены лишь за 20 минут до стартового свистка.

— Игра началась, а трибуна болельщиков Ливерпуля была практически пустой, – вспоминал один из фанатов Ноттингема.

У турникетов образовалась давка, поэтому полиция решила открыть центральные ворота и запускать болельщиков без проверки билетов. В итоге на центральной трибуне арены оказалось почти 5 тыс. болельщиков. Люди попали в ловушку — с трех сторон они были ограждены сеткой, а с четвертой на них давил поток людей. В считанные секунды те, кто был в первых рядах, были прижаты к металлическим прутьям ограды.

Полицейские во главе с Дэвидом Дакенфилдом расценили давку, как начало беспорядков и просто выстроились перед забором, где разворачивалась страшная трагедия.

Болельщики из соседних секторов пытались помочь тем, кто оказался в ловушке — их перетягивали на верхние ярусы и через барьеры между секторами. Фанатам удалось выломать калитку и они бросились на поле. Однако правоохранители пытались перекрыть этот поток.

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В 15:06 игру остановили, когда стало понятно, что многим необходима медицинская помощь. Очевидцы вызвали медиков, однако Дакенфилд запретил доступ карет скорой на поле после 15:15. В итоге, из 44 экипажей медиков только 14 отвезли пострадавших.

В давке на Хиллсборо погибло 96 человек. Самой молодой жертвой оказался 10-летний Джон Пол Джилхули — двоюродный брат будущего капитана Ливерпуля Стивена Джеррарда, а самым возрастным погибшим стал 67-летний Джерард Барон, который тоже был братом игрока Ливерпуля Кевина Барона.

Расследование трагедии

Через несколько дней после трагедии газета The Sun вышла со статьей под названием Правда, в которой журналисты утверждали, что причиной гибели людей стали пьяные фанаты Ливерпуля, которые прорвались на трибуну.

Мерсисайд погрузился в траур на месяцы и годы и был в ярости. Газету перестали покупать, и уже 30 лет в Ливерпуле The Sun имеет самые низкие, почти нулевые продажи. А через 28 лет после трагедии, клуб Ливерпуль запретил журналистам издания посещать свои матчи и все клубные мероприятия.

Проведенное на государственном уровне расследование виновных в трагедии не выявило. Полицейские при даче показаний выгораживали друг друга и заявляли, что если бы они не пустили болельщиков на трибуну, то жертв было бы в разы больше. Судебный процесс длился несколько лет, пока не освободили от ответственности по состоянию здоровья полицейского Дакенфилда, который отдавал все приказы.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Liverpool Football Club (@liverpoolfc) 14 Кві 2019 р. о 4:01 PDT

Позже со всех английских стадионов убрали ограждения между полем и трибунами и отказались от стоячих мест.

Через 21 год после трагедии под давлением родственников погибших правительство создало комиссию по расследованию трагедии.

26 апреля 2016 суд присяжных постановил, что погибшие стали жертвами неправомерных действий полиции Южного Йоркшира.