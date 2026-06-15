Дворец Украина пострадал во время атаки на Киев 15 июня
- В результате атаки РФ 15 июня были повреждены фасад и окна Национального дворца искусств Украина.
- В декабре 2022 года здание Дворца впервые было повреждено из-за российского ракетного удара.
В результате массированной атаки РФ в ночь на 15 июня было повреждено здание Национального дворца искусств Украина.
Об этом сообщила министр культуры Татьяна Бережная.
Здание Национального дворца Украина повреждено
По ее словам, в результате вражеской массированной атаки были повреждены фасад и окна Дворца Украина.
Одна из российских воздушных целей также повлекла повреждение здания Национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.
На странице Instagram Дворца Украина сообщили, что это уже второй случай повреждения здания с начала полномасштабной войны.
В сообщении отмечается, что никто из работников дворца не пострадал.
— Врагу никогда не удастся разрушить украинскую культуру, нашу веру и нашу память. К сожалению, Дворец Украина не имеет государственного финансирования. И в то время, когда вся страна направляет ресурсы на самое важное – защиту государства и жизни украинцев, мы даже не можем думать о какой-либо помощи для себя. Мы обязательно восстановим дворец к началу нового сезона. Поддержите нас – покупайте билеты на концерты, – отметили в команде Национального дворца искусств.
Также было опубликовано видео с камер наблюдения, на котором видно момент удара.
31 декабря 2022 года Дворец Украина уже был поврежден из-за российского ракетного удара. Тогда здание серьезно пострадало, но зрительный зал остался целым.
Напомним, российские войска в ночь на 15 июня осуществили один из самых масштабных обстрелов Украины за последнее время, применив 681 средство воздушного нападения, среди которых баллистические и крылатые ракеты, а также более шести сотен беспилотников.
Главной целью российского удара этой ночью стала столица. В Киеве погибли как минимум пятеро человек, еще более 30 получили ранения, среди них двое детей.
Фото: скриншот Дворец Украина