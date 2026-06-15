В результате массированной атаки РФ в ночь на 15 июня было повреждено здание Национального дворца искусств Украина.

Об этом сообщила министр культуры Татьяна Бережная.

Здание Национального дворца Украина повреждено

По ее словам, в результате вражеской массированной атаки были повреждены фасад и окна Дворца Украина.

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Одна из российских воздушных целей также повлекла повреждение здания Национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

На странице Instagram Дворца Украина сообщили, что это уже второй случай повреждения здания с начала полномасштабной войны.

В сообщении отмечается, что никто из работников дворца не пострадал.

— Врагу никогда не удастся разрушить украинскую культуру, нашу веру и нашу память. К сожалению, Дворец Украина не имеет государственного финансирования. И в то время, когда вся страна направляет ресурсы на самое важное – защиту государства и жизни украинцев, мы даже не можем думать о какой-либо помощи для себя. Мы обязательно восстановим дворец к началу нового сезона. Поддержите нас – покупайте билеты на концерты, – отметили в команде Национального дворца искусств.

Также было опубликовано видео с камер наблюдения, на котором видно момент удара.

31 декабря 2022 года Дворец Украина уже был поврежден из-за российского ракетного удара. Тогда здание серьезно пострадало, но зрительный зал остался целым.

Напомним, российские войска в ночь на 15 июня осуществили один из самых масштабных обстрелов Украины за последнее время, применив 681 средство воздушного нападения, среди которых баллистические и крылатые ракеты, а также более шести сотен беспилотников.

Главной целью российского удара этой ночью стала столица. В Киеве погибли как минимум пятеро человек, еще более 30 получили ранения, среди них двое детей.

Фото: скриншот Дворец Украина

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