Графики отключения на 16 июня: будут ли выключать свет во вторник
Во вторник, 16 июня, по всей Украине не планируется применение графиков отключения электроэнергии.
Об этом сообщает НЭК Укрэнерго.
Укрэнерго не будет выключать свет во вторник
— Завтра, во вторник, применение мер ограничения потребления не планируется, — говорится в сообщении.
Энергетики призывают перенести активное энергопотребление на дневное время — с 10:00 до 16:00.
В вечерние часы (с 18:00 до 22:00) просят ограничить использование мощных электроприборов.
Напомним, что в ночь на 15 июня российская атака вызвала аварийные отключения электроэнергии в Киеве. Из-за повреждения линий электропередачи без света остались более 140 тысяч семей в северной части столицы.
По данным ДТЭК, энергетикам уже удалось восстановить электроснабжение для 105 тысяч потребителей. В то же время около 35 тыс. семей по состоянию на сейчас еще остаются без электричества.