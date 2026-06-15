Во вторник, 16 июня, по всей Украине не планируется применение графиков отключения электроэнергии.

Об этом сообщает НЭК Укрэнерго.

Укрэнерго не будет выключать свет во вторник

— Завтра, во вторник, применение мер ограничения потребления не планируется, — говорится в сообщении.

Энергетики призывают перенести активное энергопотребление на дневное время — с 10:00 до 16:00.

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В вечерние часы (с 18:00 до 22:00) просят ограничить использование мощных электроприборов.

Напомним, что в ночь на 15 июня российская атака вызвала аварийные отключения электроэнергии в Киеве. Из-за повреждения линий электропередачи без света остались более 140 тысяч семей в северной части столицы.

По данным ДТЭК, энергетикам уже удалось восстановить электроснабжение для 105 тысяч потребителей. В то же время около 35 тыс. семей по состоянию на сейчас еще остаются без электричества.

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