Вступление Украины в ЕС: что означает открытие первого переговорного кластера

В понедельник, 15 июня, Евросоюз провел межправительственные конференции с Киевом и Кишиневом в Люксембурге, на которых открыли первый переговорный кластер по вступлению Украины в ЕС.

Отметим, что это исторический шаг, после которого Украина и Молдова перейдут от подготовительных процедур к конкретной работе над условиями будущего членства в блоке.

Что означает это решение для обеих стран, какие кластеры еще предстоит пройти Киеву и сколько продлится путь к полноправному членству Украины в ЕС – читайте в материале.

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Вступление Украины в ЕС: что уже пройдено и какие этапы впереди

Процедура вступления в ЕС для любой страны, даже без полномасштабной войны, представляет собой длительный многоуровневый процесс.

Каждая страна-кандидат должна доказать, что готова работать по правилам Евросоюза как в политической, так и в экономической и правовой сферах.

Как пройти ключевые этапы вступления в ЕС

Получить статус кандидата. Для этого необходимо подать официальное заявление в ЕС, которое должно быть единогласно одобрено Европейским советом. Тогда государство получает статус кандидата на вступление, что открывает для него путь к переговорам. Провести реформы и согласовать законодательство с ЕС. После того, как ЕС детально проверит законодательство страны-кандидата, эксперты выделяют аспекты, которые необходимо привести в соответствие с правилами блока. Так, открывается 35 переговорных глав, сгруппированных в тематические кластеры. Пройти переговоры и получить одобрение всех государств-членов. Кластеры открываются и закрываются отдельными решениями Совета ЕС единогласно. При этом кандидату нужно не только принять необходимые законы, но и доказать, что они работают, ведь ЕС проводит проверки на каждом из этапов. После завершения этих переговоров и проверок начинается подготовка Договора о вступлении в ЕС, где определяются дата вступления, переходные периоды, финансовые условия и особенности интеграции. Такой документ ратифицируют все страны-члены ЕС, Европарламент дает на это согласие, а парламент страны-кандидата проводит свое голосование. Некоторые страны могут также проводить целые референдумы по вопросу вступления нового члена. Только после завершения этих процессов государство официально становится членом ЕС и получает все права и обязанности участника Союза.

Отметим, что еще с 1993 года для вступления в ЕС действуют так называемые Копенгагенские критерии:

Политические, касающиеся:

демократии;

верховенства права;

независимых судов;

защиты прав человека.

Экономические, среди которых:

функционирующая рыночная экономика;

способность конкурировать на едином рынке ЕС.

Правовые, а именно:

способность имплементировать и выполнять законодательство ЕС.

Украина на пути вступления в ЕС на данный момент уже подала заявку на членство – после начала полномасштабного вторжения РФ 28 февраля 2022 года; получила статус кандидата в июне 2022 года, а также достигла прогресса в выполнении семи рекомендаций Еврокомиссии, в рамках которых приняла ряд законов, касающихся:

судебной реформы;

антикоррупционной инфраструктуры;

борьбы с отмыванием средств;

медийного законодательства;

защиты национальных меньшинств.

Позже, в декабре 2023 года лидеры ЕС приняли решение об открытии переговоров о вступлении Украины, а формальный старт этих переговоров состоялся в июне 2024 года в Люксембурге.

Дольше всего длился скрининг законодательства, который является наиболее техническим этапом.

Проверка охватывала 35 переговорных глав (chapters), среди которых, например, судебная система, конкуренция, финансы, экология, транспорт, сельское хозяйство, энергетика и цифровая политика.

После того, как началось открытие переговорных глав в рамках кластеров, впереди — поэтапное их выполнение и закрытие, которое должно завершиться подписанием Договора о вступлении Украины в ЕС.

Когда Украина официально станет членом ЕС, она получит места в Европарламенте, представительство в европейских институтах и сможет участвовать в работе институтов блока, в частности — Европейского совета.

Отметим, что именно переговорный этап обычно занимает больше всего времени, иногда от нескольких до более десяти лет.

Что такое переговорные кластеры и почему первый из них называют определяющим

Переговорные кластеры — это крупные тематические блоки, в которые ЕС сгруппировал 35 переговорных разделов (глав) для стран-кандидатов. Такая система призвана сделать переговоры более быстрыми и логичными: вместо открытия десятков отдельных глав ЕС работает с несколькими крупными направлениями реформ.

Украина должна пройти шесть переговорных кластеров, которые охватывают все 35 разделов законодательства ЕС.

Самым важным кластером называют первый – Основы (Fundamentals). Именно его открывают первым и закрывают последним, и именно прогресс в нем определяет темп всех переговоров.

Он включает судебную реформу, верховенство права, борьбу с коррупцией, права человека, функционирование государственных институтов, государственные закупки и финансовый контроль.

Второй кластер называется Внутренний рынок (Internal Market) и предусматривает адаптацию к правилам единого рынка ЕС.

Охватывает свободное движение товаров, движение капитала, финансовые услуги, защиту потребителей и корпоративное право.

Третий кластер называется Конкурентоспособность и инклюзивное развитие (Competitiveness and Inclusive Growth), он включает вопросы цифровой экономики, образования, промышленной политики, налогов и социальной политики.

В четвертом кластере – Зеленая повестка дня и устойчивое развитие (Green Agenda and Sustainable Connectivity). Туда входят вопросы энергетики, транспорта, климатической политики, экологии и трансъевропейских сетей.

Пятый кластер – Ресурсы, сельское хозяйство и сплоченность (Resources, Agriculture and Cohesion). Эксперты отмечают, что он может стать одним из самых сложных для Украины, ведь включает аграрную политику, развитие сельских территорий, рыболовство, региональную политику и бюджетные вопросы ЕС.

В шестом кластере – Внешние отношения (External Relations). Он касается, очевидно, внешней политики, безопасности, таможенного союза и торговой политики.

Прохождение каждого кластера состоит из нескольких этапов:

Скрининг законодательства. Открытие кластера с согласия всех государств ЕС. Проведение реформ и гармонизация законов. Временное закрытие кластера. Окончательное закрытие – после выполнения всех требований.

Чего ожидать после открытия первого кластера: мнение эксперта

Политолог, кандидат политических наук, руководитель политико-правовых программ ОО Украинский центр общественного развития Игорь Рейтерович в эксклюзивном интервью Фактам ICTV заявил, что открытие первого кластера по вступлению Украины в ЕС имеет, в первую очередь, политическое значение, ведь оно является сигналом о том, что Украина начинает процесс реальной интеграции.

– То, что мы делали до этого, было важно, но это было больше в контексте соглашения, например, об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Сейчас мы говорим уже о стандартной интеграции, которую проходили все страны, становившиеся членами Европейского Союза, – уточнил эксперт.

Он подчеркнул, что Украине нужно очень серьезно работать, чтобы успеть в короткие сроки принять все необходимые изменения в законодательство, чтобы закрыть все вопросы по этому кластеру.

Рейтерович пояснил, что у Украины есть план, который можно условно представить как шахматную доску, на которой прописано, когда те или иные законопроекты или изменения должны быть приняты.

– Надо отметить, что на сегодняшний день Украина выполнила не более 15% этого предварительного плана. Несмотря на то, что у нас интеграция идет уже достаточно давно и мы еще до непосредственного решения о вступлении Украины в ЕС, когда у нас было соглашение об ассоциации, фактически с 2014–2015 годов, многое сделали, – уточнил политолог.

Таким образом, определенные вещи в кластере закрываются автоматически, ведь они уже были сделаны.

– Каждый этап имеет определенную цель, определенные критерии достижения этой цели и определенные дедлайны. Это очень важный момент, потому что если, например, мы по первому кластеру пропустим все дедлайны, которые там будут, то Молдова может уйти вперед, а мы отстанем. Тогда у других стран, которые являются нашими лоббистами в ЕС, будет меньше возможностей открыть для нас следующие пять кластеров, – подытожил он.

Политэксперт высказал мнение, что необходимо срочно вынести в парламент в первую очередь те законопроекты, которые носят дискуссионный характер, чтобы не пропустить по ним все сроки.

В то же время он считает реалистичным срок открытия всех переговорных кластеров для Украины в июле, как ранее оценивала еврокомиссар по вопросам расширения Евросоюза Марта Кос.

Игорь Рейтерович отметил, что все это зависит от Украины и все удастся, если с 15 июня по 15 июля Киев примет все необходимые законопроекты или хотя бы продемонстрирует значительный прогресс.

– Если мы продемонстрируем прогресс, то почему бы не открыть? Это же не означает, что мы потом все остальные кластеры, например, выполним за месяц. Это физически нереально. Очевидно, что тогда это растянется, например, на год. А возможно, даже на дольше, – заявил эксперт.

Он предупредил, что самыми сложными, в любом случае, будут переговоры с каждой отдельно взятой страной, чтобы они дали согласие на интеграцию Украины.

Политолог прогнозирует, что для Рады не должно быть сложным процесс принятия законопроектов по кластерам для вступления в ЕС, ведь в этом вопросе и власть, и оппозиция согласны между собой, и пользуются большой поддержкой со стороны украинцев.

Какие кластеры могут быть самыми проблемными: оценка политолога

Игорь Рейтерович подчеркнул, что проблемными могут быть кластеры, связанные с экономикой. Он пояснил, что здесь вступит в силу специфика каждой отдельно взятой страны, например Польши, которая пользуется дотациями от ЕС на сельское хозяйство. Ведь любая страна ЕС может временно заблокировать открытие или закрытие переговорных разделов.

– Польские фермеры и аграрии очень боятся, что Украина выйдет на европейский рынок. И у них будут большие проблемы. Например, из-за того, что у нас в основном крупное товарное производство, – отметил политолог.

Внутри Украины, по его оценкам, могут возникнуть проблемы с новым гражданским кодексом. Он предположил, что некоторые политические силы или отдельные политики могут выступить категорически против одобрения гражданского партнерства. Также среди возможных дискуссионных и сложных вопросов – борьба с коррупцией и вопросы, связанные с правосудием. В то же время полномасштабная война в Украине, хотя и не влияет на процесс опосредованно, все же затрудняет проведение реформ и создает дополнительные политические риски.

Сколько лет может занять вступление Украины в ЕС

По прогнозу политэксперта Игоря Рейтеровича, наиболее реалистичной датой, когда может состояться вступление Украины в ЕС, является не 2027 год, а скорее 2029 или 2030.

Он пояснил, что Украина физически не успеет провести необходимое количество реформ, а также – провести переговоры с каждой отдельно взятой страной.

Учитывая экономические факторы, эксперт ожидает возможных препятствий со стороны Польши, Венгрии и Румынии, что сделает процесс вступления несколько более длительным, чем это возможно.

– Ну и очевидно, что фактор, который влияет, это завершение войны. Потому что если бы сейчас прекратилась хотя бы активная фаза боевых действий, это бы нам с точки зрения интеграции пошло бы на пользу. Потому что сейчас, пока только кластеры, европейцы на это меньше обращают внимание. А если процесс пойдет быстро, там начнутся спекуляции, что «мы принимаем воюющую страну», – подчеркнул политолог.

Он добавил, что даже если война не будет полностью завершена до интеграции Украины в ЕС, то захваченные территории признают временно оккупированными. Поэтому после их возвращения они, как и вся остальная Украина, будут интегрированы в ЕС.

– Как это, например, было с Германией. Когда западная и восточная части воссоединились, восток интегрировали в ЕС без дополнительных референдумов, – отметил Рейтерович.

Политэксперт подытожил, что главным таким индикатором того, что вступление Украины в ЕС вот-вот завершится, будет процесс принятия каждой отдельной страной на переговорах.

Конечно, он займет и больше всего времени, особенно учитывая, что некоторые страны хотят проводить референдумы по принятию Украины, как, например, собирается делать Венгрия, по словам премьера Петера Мадяра.

– В принципе, они могут от этого отказаться, и здесь есть надежда, что в ближайшие два-три года Европейский Союз модернизируется. Например, они могут начать принимать решения квалифицированным большинством, – рассказал он.

Также среди возможных сценариев – компромисс, при котором Украина, Молдова и Черногория, как новоизбранные члены, не будут иметь права вето в ближайшие пять лет своего членства.

Таким образом, по мнению эксперта, именно первый открытый кластер фактически запустил для Украины новую фазу евроинтеграции. И хотя путь к членству в ЕС остается сложным и длительным, именно сейчас закладывается его реальный темп и траектория.

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