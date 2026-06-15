Четкие сроки службы и отсрочки: стартовало подписание новых контрактов в ВСУ
- С 15 июня в Украине началось подписание новых контрактов для военнослужащих Сил обороны.
- Новые контракты устанавливают сроки службы от 6 до 24 месяцев.
С понедельника, 15 июня, в Украине началось подписание новых контрактов для военнослужащих Сил обороны.
Контракты предусматривают определенные сроки службы и гарантированные отсрочки после ее завершения.
Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.
Стартовало подписание новых контрактов для ВСУ
— С сегодняшнего дня подписать новые контракты могут гражданские, мобилизованные, действующие военнослужащие и военные, которые уже проходят службу по контракту, — отметил он.
Как сообщил Федоров, новые контракты предусматривают четко определенные сроки службы, гарантированные отсрочки после ее завершения, новую систему денежного обеспечения, а также больше прогнозируемости и контроля над прохождением службы.
Министр подчеркнул, что для действующих военнослужащих главной особенностью новых контрактов являются прежде всего четко установленные сроки службы.
В зависимости от вида контракта они составят от 6 до 24 месяцев.
После завершения службы военным будет предоставляться гарантированная отсрочка, которая будет учитывать предыдущий срок службы и боевой опыт.
Перейти на новый контракт можно несколькими способами:
- через приложение Армия+;
- через приложение Резерв+,
- через свою воинскую часть
- через центр рекрутинга.
— Также уже в июле будут начислены новые выплаты за июнь всем военным, независимо от того, подписали ли они новые контракты. Это лишь первый этап трансформации. Наша задача — построить систему военной службы с понятными правилами, справедливыми условиями и уважением к человеку, – резюмировал министр.
Напомним, по инициативе президента Владимира Зеленского началась системная трансформация украинской армии.
Она, среди прочего, предусматривает обновленную систему выплат, три вида контрактов, механизм накопительной отсрочки и увольнения с военной службы.