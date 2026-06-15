С понедельника, 15 июня, в Украине началось подписание новых контрактов для военнослужащих Сил обороны.

Контракты предусматривают определенные сроки службы и гарантированные отсрочки после ее завершения.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.

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Стартовало подписание новых контрактов для ВСУ

— С сегодняшнего дня подписать новые контракты могут гражданские, мобилизованные, действующие военнослужащие и военные, которые уже проходят службу по контракту, — отметил он.

Как сообщил Федоров, новые контракты предусматривают четко определенные сроки службы, гарантированные отсрочки после ее завершения, новую систему денежного обеспечения, а также больше прогнозируемости и контроля над прохождением службы.

Министр подчеркнул, что для действующих военнослужащих главной особенностью новых контрактов являются прежде всего четко установленные сроки службы.

В зависимости от вида контракта они составят от 6 до 24 месяцев.

После завершения службы военным будет предоставляться гарантированная отсрочка, которая будет учитывать предыдущий срок службы и боевой опыт.

Перейти на новый контракт можно несколькими способами:

через приложение Армия+;

через приложение Резерв+,

через свою воинскую часть

через центр рекрутинга.

— Также уже в июле будут начислены новые выплаты за июнь всем военным, независимо от того, подписали ли они новые контракты. Это лишь первый этап трансформации. Наша задача — построить систему военной службы с понятными правилами, справедливыми условиями и уважением к человеку, – резюмировал министр.

Напомним, по инициативе президента Владимира Зеленского началась системная трансформация украинской армии.

Она, среди прочего, предусматривает обновленную систему выплат, три вида контрактов, механизм накопительной отсрочки и увольнения с военной службы.

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