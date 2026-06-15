Кабинет министров утвердил новую систему денежного обеспечения военнослужащих и спецназовцев, которая предусматривает дополнительные выплаты за службу на разных направлениях, бонусы за боевые операции и максимальный уровень выплат до 460 тыс. грн в месяц.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №768.

Новые выплаты для военных: что известно

Правительство запустило двухлетний экспериментальный проект, который будет применяться с 1 июня 2026 года.

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Размер дополнительных выплат будет зависеть от условий службы и характера выполняемых задач.

В частности предусмотрено:

непосредственное участие в боевых действиях — до 100 тыс. грн дополнительного вознаграждения ежемесячно;

служба на первой линии (до взводного опорного пункта) — 170 тыс. грн;

служба на второй линии (до ротного опорного пункта) — 70 тыс. грн;

работа на пунктах управления боевых подразделений — 50 тыс. грн;

инструкторы на тыловых должностях — от 15 до 30 тыс. грн;

другие тыловые должности — 10 тыс. грн.

Отдельно правительство утвердило систему боевых бонусов.

За штурмовые действия или восстановление собственных позиций военным предусмотрены выплаты в размере 20 тыс. грн в сутки. За захват позиций противника — 40 тыс. грн в сутки.

Также установлена выплата в 100 тыс. грн за взятие российского военного в плен — средства будут распределять между всеми участниками операции.

За уничтожение противника в стрелковом или рукопашном бою предусмотрена доплата 15 тыс. грн при наличии видеоподтверждения.

При этом суммарный размер выплат одному военнослужащему не может превышать 460 тыс. грн в месяц.

Ранее премьер-министр Юлия Свириденко заявляла, что правительство готовит реформу повышения выплат военным, которая также должна предусматривать более конкретные сроки прохождения службы.

По ее словам, Минобороны работает над механизмом, который потребует значительных бюджетных ресурсов, поэтому правительство параллельно ищет источники финансирования для обеспечения стабильности выплат в последующие годы.

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