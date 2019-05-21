Мужская сборная Швейцарии по биатлону удивила поклонников необычной фотосессией.
Мужская сборная Швейцарии по биатлону решила необычным образом представить свой состав на новый сезон.
Читайте: Футболист Аякса спас мэра Амстердама от летящей в нее банки пива
На снимках спортсмены полностью обнажились: на одном мужчины в прыжке позируют с обнаженными ягодицами, а на другом прикрывают свои половые органы шлемами.
— Леди и джентльмены, позвольте представить вам мужскую сборную Швейцарии в сезоне-2019/20, — написал лидер швейцарской команды Бенджамин Вегер.
Переглянути цей допис в Instagram
В сезоне-2018/19 Швейцария выступала в следующем составе: Марио Долдер, Джереми Финелло, Мартин Ягер, Бенджамин Вегер и Серафин Вистнер.
Ранее футболистки сборной Германии записали мощный видеоролик, посвященный женскому чемпионату мира.
Фото: Benjamin Weger