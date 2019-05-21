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Факты / Спорт

Биатлонисты сборной Швейцарии попрыгали голышом в горах (18+)

Мужская сборная Швейцарии по биатлону удивила поклонников необычной фотосессией.

Биатлонисты сборной Швейцарии

Мужская сборная Швейцарии по биатлону решила необычным образом представить свой состав на новый сезон.

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На снимках спортсмены полностью обнажились: на одном мужчины в прыжке позируют с обнаженными ягодицами, а на другом прикрывают свои половые органы шлемами.

— Леди и джентльмены, позвольте представить вам мужскую сборную Швейцарии в сезоне-2019/20, — написал лидер швейцарской команды Бенджамин Вегер.

 

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Допис, поширений Benjamin Weger (@benjamin.weger)

В сезоне-2018/19 Швейцария выступала в следующем составе: Марио Долдер, Джереми Финелло, Мартин Ягер, Бенджамин Вегер и Серафин Вистнер.

Ранее футболистки сборной Германии записали мощный видеоролик, посвященный женскому чемпионату мира.

Фото: Benjamin Weger

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