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Факти / Спорт

Біатлоністи збірної Швейцарії пострибали голяка у горах (18+)

Чоловіча збірна Швейцарії з біатлону здивувала шанувальників незвичною фотосесією.

Биатлонисты сборной Швейцарии

Чоловіча збірна Швейцарії з біатлону вирішила незвичним чином представити свій склад на новий сезон.

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На знімках спортсмени повністю оголилися: на одному чоловіки у стрибку позують з оголеними сідницями, а на іншому прикривають свої статеві органи шоломами.

— Леді та джентльмени, дозвольте представити вам чоловічу збірну Швейцарії в сезоні-2019/20, – написав лідер швейцарської команди Бенджамін Вегер.

 

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Допис, поширений Benjamin Weger (@benjamin.weger)

У сезоні-2018/19 Швейцарія виступала в наступному складі: Маріо Долдер, Джеремі Фінеллі, Мартін Ягер, Бенджамін Вегер і Серафін Вістнер.

Раніше футболістки збірної Німеччини записали потужний відеоролик, присвячений жіночому чемпіонату світу.

ФотоBenjamin Weger

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