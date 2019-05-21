Чоловіча збірна Швейцарії з біатлону здивувала шанувальників незвичною фотосесією.
Чоловіча збірна Швейцарії з біатлону вирішила незвичним чином представити свій склад на новий сезон.
Читайте: Футболіст Аякса врятував мера Амстердама від банки пива, яка в неї летіла
На знімках спортсмени повністю оголилися: на одному чоловіки у стрибку позують з оголеними сідницями, а на іншому прикривають свої статеві органи шоломами.
— Леді та джентльмени, дозвольте представити вам чоловічу збірну Швейцарії в сезоні-2019/20, – написав лідер швейцарської команди Бенджамін Вегер.
Переглянути цей допис в Instagram
У сезоні-2018/19 Швейцарія виступала в наступному складі: Маріо Долдер, Джеремі Фінеллі, Мартін Ягер, Бенджамін Вегер і Серафін Вістнер.
Раніше футболістки збірної Німеччини записали потужний відеоролик, присвячений жіночому чемпіонату світу.
Фото: Benjamin Weger