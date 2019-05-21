Квартет Asturia выступит на финале Лиги чемпионов, который состоится на стадионе Ванда Метрополитано в Мадриде.

Украинский струнный квартет Asturia выполнит свою версию гимна Лиги чемпионов УЕФА перед началом финального матча между английскими клубами Тоттенхэм и Ливерпуль.

— Это удивительно, что у нас есть возможность выступить за несколько минут до начала матча, который смотрят миллионы людей по всему миру. Это момент, который мы будем ценить всю жизнь. Мы с нетерпением ждем выступления, — сказала участница квартета Мирослава Цибко.

В квартете Asturia играют Вера Валиева (скрипка), Екатерина Головко (скрипка), Елена Москаленко (альт) и Мирослава Цибко (виолончель).

В 2017 году группа выпустила первый альбом, состоящий из классических композиций в оригинальной аранжировке.

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Напомним, американская рок-группа Imagine Dragons выступит на открытии финала Лиги чемпионов в Мадриде.