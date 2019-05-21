Квартет Asturia виступить на фіналі Ліги чемпіонів, який відбудеться на стадіоні Ванда Метрополітано у Мадриді.

Український струнний квартет Asturia виконає власну версію гімну Ліги чемпіонів УЄФА перед початком фінального матчу між англійськими клубами Тоттенгем та Ліверпуль.

— Це дивно, що у нас є можливість виступити за кілька хвилин до початку матчу, який дивляться мільйони людей по всьому світу. Це момент, який ми будемо цінувати все життя. Ми з нетерпінням чекаємо виступу, – сказала учасниця квартету Мирослава Цибко.

У квартеті Asturia грають Віра Валієва (скрипка), Катерина Головко (скрипка), Олена Москаленко (альт) та Мирослава Цибко (віолончель).

У 2017 році гурт випустив перший альбом, який складається з класичних композицій в оригінальному аранжуванні.

Читайте: УЄФА призначив арбітра на фінал Ліги чемпіонів-2019

Нагадаємо, американська рок-група Imagine Dragons виступить на відкритті фіналу Ліги чемпіонів в Мадриді.